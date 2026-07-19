España y Argentina se verán las caras hoy domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos, por la final del Mundial 2026. Un partido que promete quedar registrado en la historia del fútbol y que marcará la despedida de Lionel Messi en la Copa del Mundo. El astro argentino tendrá la oportunidad de disputar su último compromiso en un mundial con la posibilidad de coronarse bicampeón.

La final está programada para empezar a las 13:00 horas (en Costa Rica) . España y Argentina son dos corrientes futbolísticas distintas. La Roja apuesta por el pase y la tenencia del balón como herramientas para llegar al arco rival. Mientras que la Albiceleste realiza un juego directo, apostando por la intensidad de sus jugadores y la inspiración de Lionel Messi.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? El público costarricense podrá disfrutar de la transmisión oficial de la final del Mundial 2026 a través del Canal 7 de Teletica Deportes por señal abierta y cableoperadores.

El partido Argentina vs. España por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Teletica Deportes EN VIVO, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre España contra Argentina por la final del Mundial 2026.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 (Teletica HD), Canal 7.2 (Teletica Radio) y Canal 10.1 (Xpertv HD) de TDT

Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio EN VIVO, España vs. Argentina?

Escucha la final entre España y Argentina en Teletica Radio, disponible en la emisora 91.5 FM, o síguelo también desde la página web oficial: www.teletica.com.

¿Cómo ver Teletica Deportes EN VIVO por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. Desde tu teléfono celular o la tablet, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Dónde ver TDMAX EN VIVO, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: ¿A qué hora juegan, dónde ver y quién es el árbitro?

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Partido: Argentina vs. España

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Final

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: TV Azteca Deportes

Horario: 13:00 horas del Centro de México (2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT)

Estadio: MetLife Stadium

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos.

Árbitro: El esloveno Slavko Vincic