A un paso de la gloria. España y Argentina se enfrentan hoy domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de Nueva York/ Nueva Jersey. Este vibrante compromiso, que promete ser histórico, está pactado para empezar a las 3:00 p.m. (de Venezuela). La Albiceleste no lució un fútbol dominador, pero sí mostró eficacia y temperamento para imponerse en el marcador. De la mano de Lionel Messi buscará su cuarto título mundial.
España, por su parte, llegó a la final tras superar a complicados rivales como España y Francia. Con el balón como su principal aliado, logró imponer su juego y anotó en los momentos claves del compromiso. Lamine Yamal es su principal figura y esperan que ante Argentina se pueda coronar en los grandes escenarios.
TL;DR del España vs. Argentina por la final del Mundial 2026
⚽ Partido: España vs. Argentina
🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026
📅 Fecha: Domingo 19 de julio de 2026
🕕 Hora en Venezuela: 15:00
📺 TV: Televen
📱 Streaming: Televen Stream
🏟️ Estadio: MetLife Stadium
📍 Ciudad: Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos
👟 Final del Mundial 2026
¿Dónde ver Televen EN VIVO, España vs. Argentina por final del Mundial 2026?
Televen es una de las principales cadenas de televisión de Venezuela y cuenta con una amplia tradición en la transmisión de grandes eventos deportivos. Los aficionados podrán seguir la final del Mundial 2026 mediante señal abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales.
Televisión abierta
- Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF
- Señal abierta en distintas regiones del país (la numeración puede variar según la localidad)
Televisión por cable
- Canal 10 de Intercable
- Canal 10 de NetUno
- Canal 10 de SuperCable
- Canal 110 de DIRECTV
También puedes ver Televen a través de:
- Televen Stream
- Canal oficial de Televen en YouTube
- Plataforma digital de Televen Deportes para la cobertura del Mundial 2026
¿Cómo mirar Televen EN VIVO desde Estados Unidos?
Los venezolanos que residen fuera del país también disponen de alternativas para seguir la programación de Televen.
Televen Internacional
- Estados Unidos: disponible mediante algunos operadores de televisión hispana y servicios asociados
- Televen América
- Plataformas digitales compatibles según disponibilidad regional
¿Dónde ver Televen Stream EN VIVO ONLINE por Internet?
Los usuarios que prefieran seguir la final del Mundial desde dispositivos conectados a internet podrán hacerlo mediante Televen Stream, la plataforma oficial de streaming de la cadena venezolana. El servicio permite acceder a contenidos en vivo y programación deportiva desde múltiples dispositivos.
Dispositivos compatibles
- Android
- iPhone
- iPad
- LG Smart TV
- Samsung Smart TV
- Roku
- Apple TV
- Fire TV
- Navegadores web
- Tablets y computadoras
Argentina vs. España: fecha, hora, TV y dónde verlo
- Día: Domingo 19 de julio de 2026
- Hora: 15 horas de Caracas (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT)
- Canal: Televen
- Streaming: Televen Stream
- Competición: Final de la Copa Mundial FIFA 2026
- Estadio: MetLife Stadium
- Ciudad: Nueva York/Nueva Jersey (Estados Unidos)