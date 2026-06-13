Brasil inicia este sábado 13 de junio uno de los recorridos más observados de la Copa Mundial FIFA 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti debutará frente a Marruecos en la primera jornada del Grupo C, en un encuentro que reunirá a dos de los equipos más competitivos del panorama internacional. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey desde las 18:00 horas ET (15:00 PT), lo que equivale a las 18:00 horas de Caracas, y servirá como primera gran prueba para una Canarinha que aspira a recuperar el trono mundial después de más de dos décadas.

Con Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick llamados a liderar la ofensiva brasileña, y con millones de aficionados pendientes de la situación física de Neymar Jr., el estreno de Brasil genera enorme expectativa en toda Latinoamérica. Del otro lado estará una Marruecos que se ha consolidado entre las selecciones más sólidas del fútbol internacional y que intentará comenzar el torneo dando uno de los grandes golpes de la fase de grupos.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, teléfono móvil o tablet? En Venezuela, la transmisión EN VIVO estará disponible a través de Televen, con cobertura por señal abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales. Aquí te contamos cómo seguir el Brasil vs. Marruecos por televisión y streaming online.

TL;DR del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

⚽ Partido: Brasil vs. Marruecos

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

🕕 Hora en Venezuela: 18:00

📺 TV: Televen

📱 Streaming: Televen Stream

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

👟 Debut de Brasil en el Grupo C

👕 Marruecos busca sorprender a uno de los favoritos

¿Dónde ver Televen EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Televen es una de las principales cadenas de televisión de Venezuela y cuenta con una amplia tradición en la transmisión de grandes eventos deportivos. Los aficionados podrán seguir el debut de Brasil en el Mundial 2026 mediante señal abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Señal abierta en distintas regiones del país (la numeración puede variar según la localidad)

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DIRECTV

También puedes ver Televen a través de:

Televen Stream

Canal oficial de Televen en YouTube

Plataforma digital de Televen Deportes para la cobertura del Mundial 2026

¿Cómo mirar Televen EN VIVO desde Estados Unidos?

Los venezolanos que residen fuera del país también disponen de alternativas para seguir la programación de Televen.

Televen Internacional

Estados Unidos: disponible mediante algunos operadores de televisión hispana y servicios asociados

Televen América

Plataformas digitales compatibles según disponibilidad regional

¿Dónde ver Televen Stream EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet podrán hacerlo mediante Televen Stream, la plataforma oficial de streaming de la cadena venezolana. El servicio permite acceder a contenidos en vivo y programación deportiva desde múltiples dispositivos.

Dispositivos compatibles

Android

iPhone

iPad

LG Smart TV

Samsung Smart TV

Roku

Apple TV

Fire TV

Navegadores web

Tablets y computadoras

Brasil vs. Marruecos: fecha, hora, TV y dónde verlo

Día: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Hora: 18:00 horas de Caracas (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)

18:00 horas de Caracas (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT) Canal: Televen

Televen Streaming: Televen Stream

Televen Stream Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más esperados del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026. Los aficionados venezolanos podrán seguir todas las incidencias EN VIVO mediante la señal de Televen y sus plataformas digitales, con cobertura completa del debut de la Canarinha en Norteamérica.

Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)