Este martes 9 de junio desde las 8:00 p.m. (horario en Perú), vs. chocan en un partido amistoso por el amistoso FIFA. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Televen y Venevisión en territorio venezolano, además del servicio de televisión por suscripción Simple TV. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el SeatGeek Stadium de Chicago será el escenario de este duelo que comenzará con una hora más en Venezuela, mientras que dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Televen, Venezuela vs. Irak en directo: mira gratis por Venevisión y Simple TV
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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