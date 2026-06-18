¡Terrible! Ismaël Koné sufre escalofriante lesión y enmudece el Canadá vs. Qatar | Foto: Getty Images
¡Terrible! Ismaël Koné sufre escalofriante lesión y enmudece el Canadá vs. Qatar | Foto: Getty Images

Cuando la selección de Canadá goleaba 3-0 a Qatar, una escalofriante acción encendió las alarmas en el Mundial 2026. El catarí Assim Madibo llegó tarde a una disputa del balón y terminó impactando con fuerza sobre Ismaël Koné, quien cayó de inmediato con evidentes gestos de dolor. La gravedad de la lesión en la pierna izquierda del mediocampista canadiense conmocionó a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados presentes en el estadio. Tras revisar la jugada, el árbitro mostró la tarjeta roja directa a Madibo por la dura entrada.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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