Llegó el día más esperado por el mundo del fútbol; hoy domingo 19 de julio España y Argentina se enfrentarán por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos, a las 16:00 horas en Paraguay y zona horaria del Este, 12:00 horas (PT), 14:00 horas (CT) y 13:00 horas (MT). El campeón de Europa y el campeón de América tendrán el ansiado compromiso que promete ser emotivo de principio a fin. La Albiceleste llegó a esta instancia de la mano de Lionel Messi. El 10 se convirtió en el líder del equipo y se impuso cuando todo estaba cuesta arriba.
La Roja tuvo un camino duro para llegar a la final. Se midió contra Portugal de Cristiano Ronaldo y Francia de Mbappé. En ambos compromisos, el equipo de Luis de la Fuente se impuso y anotó en los momentos claves del compromiso. Lamine Yamal es la gran figura y hay expectativas por su cara a cara con Messi.
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España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: fecha, hora, estadio y árbitro
|Dato
|Información
|Partido
|España vs. Argentina
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Estadio
|MetLife Stadium
|Lugar
|Nueva York, Nueva Jersey, Estados Unidos.
|Horarios
|4:00 p.m. (horario paraguayo)
|Canales
|TiGo Sports
|Árbitro
|Slavko Vinčić (Eslovenia)