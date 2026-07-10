Una final adelantada. España juega contra Bélgica hoy por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) de Inglewood, California, Estados Unidos. Un compromiso de pronóstico reservado que reunirá a dos selecciones que están atravesando un gran momento deportivo y cuentan con destacadas figuras. El duelo está pactado para empezar a las 16:00 horas de Paraguay, 12:00 horas PT, 13:00 horas MT, 14:00 horas CT y 15:00 horas ET.
Con Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, España se posiciona como una de las selecciones más fuertes del Mundial. Llega a la contienda tras eliminar a Portugal de Cristiano Ronaldo en un vibrante compromiso, donde lo definió sobre los descuentos gracias al gol de Mikel Merino.
Por otra parte, Lukaku y Kevin De Bruyne son las figuras de Bélgica. Llegaron a cuartos de final tras quedar primeros en su grupo, ganar a Senegal y Estados Unidos en los 16avos y octavos de final. Rudi García es un entrenador al que le gusta adaptar a su equipo según las exigencias de sus rivales.
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España vs. Bélgica por cuartos de final del Mundial 2026: horarios, canales y árbitro
- Fecha: Viernes, 10 de julio de 2026
- Lugar: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) en Inglewood, California, Estados Unidos.
- Horario: 1:00 p.m. CDMX / 3:00 pm ET
- Canal TV: TiGO Sports
- Streaming: TiGO Sports Play
- Árbitro: Michael Oliver (inglés)