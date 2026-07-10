Una final adelantada. hoy por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) de Inglewood, California, Estados Unidos. Un compromiso de pronóstico reservado que reunirá a dos selecciones que están atravesando un gran momento deportivo y cuentan con destacadas figuras. El duelo está pactado para empezar a las 16:00 horas de Paraguay, 12:00 horas PT, 13:00 horas MT, 14:00 horas CT y 15:00 horas ET.

Con Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, España se posiciona como una de las selecciones más fuertes del Mundial. Llega a la contienda tras eliminar a Portugal de Cristiano Ronaldo en un vibrante compromiso, donde lo definió sobre los descuentos gracias al gol de Mikel Merino.

Por otra parte, Lukaku y Kevin De Bruyne son las figuras de Bélgica. Llegaron a cuartos de final tras quedar primeros en su grupo, ganar a Senegal y Estados Unidos en los 16avos y octavos de final. Rudi García es un entrenador al que le gusta adaptar a su equipo según las exigencias de sus rivales.

¿Dónde ver Tigo Sports EN VIVO, España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las siguientes señales:

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INGLEWOOD, CALIFORNIA, (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Canales para ver España vs. Bélgica hoy por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, California, Estados Unidos. FOTO: X de la Selección de España y X de la Selección de Bélgica.
INGLEWOOD, CALIFORNIA, (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Canales para ver España vs. Bélgica hoy por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, California, Estados Unidos. FOTO: X de la Selección de España y X de la Selección de Bélgica.

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, España vs. Bélgica por Mundial 2026?

Los clientes de TiGo también podrán ver el partido mediante TiGo Online, la plataforma oficial del operador que permite acceder a la programación en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet.

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España vs. Bélgica por cuartos de final del Mundial 2026: horarios, canales y árbitro

  • Fecha: Viernes, 10 de julio de 2026
  • Lugar: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) en Inglewood, California, Estados Unidos.
  • Horario: 1:00 p.m. CDMX / 3:00 pm ET
  • Canal TV: TiGO Sports
  • Streaming: TiGO Sports Play
  • Árbitro: Michael Oliver (inglés)
RTVE PLAY, CANAL 1, LA 1 HD, DAZN, LA 2, Telemundo Deportes y DIRECTV EN VIVO — ver partido España vs. Bélgica por TV y Online | VIDEO
España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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