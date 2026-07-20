El impacto de la gran final y el desarrollo del torneo de fútbol 2026 se reflejó con fuerza en el comercio digital. Durante cada partido del torneo, Rappi superó los 20 mil pedidos de Restaurantes, alcanzando picos de incremento de hasta un 30% más frente a un día regular. La mayor concentración de órdenes se registró en los minutos previos al entretiempo, cuando los usuarios buscan recibir sus pedidos para disfrutar del descanso del partido.

“En Rappi hemos visto cómo, para este torneo de fútbol, hubo una tendencia clara entre los aficionados a reunirse con amigos y familiares para ver los partidos en casa y pedir su comida favorita para compartir. Observamos un crecimiento significativo en pedidos que llevan hasta 30 combos de hamburguesas o 25 pizzas en una sola compra, lo que evidencia que el fútbol continúa siendo una ocasión que reúne a las personas alrededor de la experiencia gastronómica en casa.”, señala Stefano Delfino, Head de Restaurantes de Rappi Perú.

Pizza, hamburguesas y canchita: los favoritos de los hinchas peruanos

Entre los productos más solicitados por Rappi durante los encuentros del gran torneo destacaron las pizzas familiares, los dúos de hamburguesas y la canchita grande, categorías que concentran buena parte de los pedidos realizados durante los principales partidos. Este comportamiento también se replica en Turbo, el servicio de entregas en minutos de Rappi, donde las categorías con mayor demanda son snacks y confitería, seguidas por cervezas y sidras, gaseosas, vinos y licores, con un flujo sostenido de pedidos desde 15 minutos antes del inicio del partido hasta la primera media hora de juego.

Más allá de los antojos

El impacto de la fiesta del fútbol no se limitó al consumo de alimentos y bebidas. Durante el torneo de fútbol, dispositivos de streaming, proyectores, sistemas de audio y artículos coleccionables como el álbum Panini y figuras de Lego inspiradas en grandes futbolistas aparecieron entre los productos más demandados para disfrutar la experiencia desde casa.

El comportamiento observado durante el torneo confirmó una tendencia cada vez más marcada: en momentos de alta convocatoria, como este evento de fútbol, las plataformas digitales se convierten en una herramienta que facilita la organización de los encuentros en casa. La posibilidad de resolver en un solo lugar lo necesario para compartir un partido permite que las personas destinen menos tiempo a la logística y más a disfrutar de la experiencia, poniendo el foco en lo que realmente reúne a los aficionados: el fútbol y la compañía.