TUDN EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE llevará la transmisión del encuentro entre vs. , correspondiente a las semifinales del . ¿A qué hora comenzará el partido? En Perú, Colombia y Ecuador arrancará a las 2:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 4:00 p.m., y en México desde la 1:00 p.m.. En territorio mexicano, el compromiso podrá verse por TV Azteca 7 y ViX Premium, mientras que en otros países de Sudamérica estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC