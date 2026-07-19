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Transmisión TUDN EN VIVO, Argentina vs. España: ver gratis en TV Azteca 7 y VIX en México
Transmisión TUDN EN VIVO, Argentina vs. España: ver gratis en TV Azteca 7 y VIX en México
TUDN EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE transmitirá el partido entre Argentina vs. España por la gran final del Mundial 2026. Conoce cómo seguir la transmisión en vivo desde diversas partes de México y sus horarios.
TUDN EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE llevará la transmisión del encuentro entre Argentina vs. España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. ¿A qué hora comenzará el partido? En Perú, Colombia y Ecuador arrancará a las 2:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 4:00 p.m., y en México desde la 1:00 p.m.. En territorio mexicano, el compromiso podrá verse por TV Azteca 7 y ViX Premium, mientras que en otros países de Sudamérica estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.