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TUDN EN VIVO, México vs. Ecuador gratis online: ver TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa
TUDN pasará el México vs. Ecuador EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Ciudad de México, por los dieciseisavos del Mundial 2026. En suelo mexicano, la televisación también estará a cargo de Canal 5 de Televisa, TV Azteca, TV Azteca 7 y ViX Premium. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 8:00 p.m. en horario de Perú, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina.
TUDN EN VIVO, México vs. Ecuador gratis online: ver TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa. (Video: @latriecu) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.