En los Mundiales siempre aparece una selección capaz de alterar cualquier pronóstico. Cabo Verde ya cumplió ese papel durante la fase de grupos tras empatar con España y Uruguay en su primera participación mundialista. Ahora tendrá delante un desafío todavía mayor: enfrentar a la vigente campeona del mundo. Argentina y el sorprendente conjunto africano se medirán este viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, en un encuentro marcado por el duelo entre Lionel Messi, máximo goleador del torneo junto a Kylian Mbappé, y el experimentado guardameta Vozinha, una de las grandes figuras de la primera ronda.
¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para México estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de la cobertura especial de TUDN para televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir cada minuto de Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
TL;DR del Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
- 📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS
- 📺 TUDN EN VIVO
- 💻 Streaming: ViX Premium y TUDN
- 🕐 Hora: 16:00 horas del Centro de México
- 🏟️ Estadio: Hard Rock Stadium
- 🌎 Dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?
El partido entre Argentina y Cabo Verde se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país.
Consulta los números de canal para seguir el compromiso desde tu proveedor de televisión.
Canales de Canal 5 en México
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX Premium y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles.
Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa dependiendo del operador o la plataforma utilizada.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Computadoras Windows y Mac
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets Android
- iPad
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con programación previa, análisis, entrevistas y transmisión en directo.
Canales de TUDN en México
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante distintos operadores de televisión de paga.
Canales de TUDN USA
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Streaming en Estados Unidos
- ViX Premium
- TUDN App
- TUDN.com
Horarios, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Cabo Verde
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
|Fecha
|Viernes 3 de julio de 2026
|Horario México
|16:00 horas
|Horario Estados Unidos
|6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT
|Horario Argentina
|19:00 horas
|Televisión
|Canal 5 y TUDN
|Streaming
|ViX Premium y TUDN
|Estadio
|Hard Rock Stadium
|Capacidad
|65,000 espectadores
|Ciudad
|Miami Gardens, Florida, Estados Unidos
|Dirección
|347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056
La lectura de Noé Yactayo
“Los cruces de eliminación directa suelen reducir las diferencias entre favoritos y revelaciones, pero Argentina llega a esta instancia respaldada por algo más que su condición de campeona del mundo. El equipo de Lionel Scaloni completó una fase de grupos impecable y encontró en Lionel Messi a un líder determinante dentro y fuera del área. Cabo Verde ya ha demostrado que no necesita la posesión para competir y que puede sostener partidos largos gracias al rendimiento de Vozinha y a su disciplina defensiva. El reto para los africanos será resistir el talento argentino durante noventa minutos; para la Albiceleste, evitar que la historia de este Mundial siga escribiendo capítulos inesperados.”