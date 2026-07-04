Los partidos de eliminación directa suelen poner a prueba mucho más que el talento. Francia y Paraguay lo comprobarán este sábado 4 de julio cuando se enfrenten por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. De un lado estará una selección francesa que ha confirmado su candidatura al título gracias a la inspiración de Kylian Mbappé y a uno de los ataques más productivos del torneo. Del otro aparecerá una Paraguay que se ganó el respeto del Mundial tras eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis.

La Albirroja de Gustavo Alfaro llega impulsada por la confianza que le otorgó una de las grandes sorpresas de la ronda anterior, mientras que Les Bleus buscan mantener el paso firme que los ha convertido en favoritos para levantar el trofeo. El premio para el ganador será un lugar entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para México estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, además de la cobertura especial de TUDN en televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir cada minuto de Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

TL;DR del Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS📺 TUDN EN VIVO💻 Streaming: ViX Premium y TUDN🕒 Hora: 15:00 horas del Centro de México🏟️ Estadio: Lincoln Financial Field🌎 Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Paraguay se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

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Canales de Canal 5 en México

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Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX Premium y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles.

Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa dependiendo del operador o la plataforma utilizada.

Dispositivos compatibles

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¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 con programación previa, análisis, entrevistas y transmisión en directo.

Canales de TUDN en México

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¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Francia vs. Paraguay en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante distintos operadores de televisión de paga.

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Horarios, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Francia vs. Paraguay Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Horario México 15:00 horas Horario Estados Unidos 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT Horario Paraguay 18:00 horas Televisión Canal 5 y TUDN Streaming ViX Premium y TUDN Estadio Lincoln Financial Field Ciudad Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

La lectura de Noé Yactayo

“Francia llega a esta eliminatoria respaldada por una plantilla diseñada para competir por el título y por el extraordinario momento de Kylian Mbappé, uno de los futbolistas más determinantes del torneo. Paraguay, sin embargo, ha encontrado en la disciplina táctica y la fortaleza colectiva una fórmula capaz de incomodar a cualquier rival. La eliminación de Alemania confirmó que la Albirroja sabe convivir con la presión y aprovechar partidos cerrados. El desafío ahora será sostener esa misma concentración durante noventa minutos frente a una selección francesa que castiga cada error y que rara vez necesita muchas oportunidades para marcar diferencias.”