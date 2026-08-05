Colombia y Suiza medirán fuerzas este martes 7 de julio a partir de las 16:00 horas ET en el Estadio BC Place de Vancouver, Columbia Británica (Canadá), por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , un duelo en el que ambas escuadras buscan asegurar su pase a la siguiente ronda del máximo torneo de selecciones de la FIFA para enfrentar al vencedor del duelo entre Argentina y Egipto. ¿Quieres ver el partido Colombia vs. Suiza en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

El Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

TL;DR del Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 2:00 p.m. del Centro de México

🏟️ Estadio: BC Place de Vancouver, Columbia Británica (Canadá)

🌎 Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

El partido Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Colombia vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Colombia vs. Suiza en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

GOL Caracol transmite el partido Colombia vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO HOY martes 7 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

Horarios, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : Colombia vs. Suiza

: Colombia vs. Suiza Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Fecha : Martes, 7 de julio de 2026

: Martes, 7 de julio de 2026 Horario : 14:00 horas del Centro de México (CDMX)

: 14:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : Estadio BC Place

: Estadio BC Place Ciudad: Vancouver, Columbia Británica (Canadá)

Posibles alineaciones de Colombia vs. Suiza

Colombia : Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

: Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo. Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo. D.T: Murat Yakin.