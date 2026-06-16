La vigente campeona del mundo entra en escena. Argentina debutará este martes 16 de junio frente a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en la primera jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro, programado para las 20:00 horas del Tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT; 22:00 de Buenos Aires) , marcará el inicio del camino de la Albiceleste en la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

¿Quieres ver el estreno de Lionel Messi y compañía en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026.

TL;DR del Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 20:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

🌎 Debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Argelia se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del debut de Argentina con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Argelia en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el estreno mundialista de Argentina.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : Argentina vs. Argelia

: Argentina vs. Argelia Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo G)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo G) Fecha : Martes 16 de junio de 2026

: Martes 16 de junio de 2026 Horario : 20:00 horas del Centro de México (CDMX)

: 20:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : GEHA Field at Arrowhead Stadium

: GEHA Field at Arrowhead Stadium Capacidad : 76,416 espectadores

: 76,416 espectadores Ciudad : Kansas City, Misuri, Estados Unidos

: Kansas City, Misuri, Estados Unidos Dirección: 1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, Estados Unidos

La selección argentina iniciará la defensa de la corona mundial obtenida en Qatar 2022 frente a una Argelia que buscará convertirse en una de las primeras sorpresas del torneo. Con Lionel Messi, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como principales referentes, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará comenzar con una victoria su camino en la Copa Mundial FIFA 2026.

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)