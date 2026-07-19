EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE transmitirá el vs. GRATIS | STREAMING de donde saldrá el gran campeón del Mundial 2026. ¿A qué hora comienza la televisación de este encuentro? En Argentina arrancará a las 4:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, y tres horas menos en México. En suelo azteca también se podrá mirar vía TUDN y ViX Premium, mientras que en Argentina vía TyC Sports, TV Pública, Telefe y Mi Telefe. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para ver la transmisión de este duelo mundialista a jugarse el domingo 19 de julio.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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