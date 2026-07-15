TV Azteca 7 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE transmitirá el Argentina vs. Inglaterra GRATIS | STREAMING de donde saldrá uno de los clasificados a la final del Mundial 2026. ¿A qué hora comienza la televisación de este encuentro? En Argentina arrancará a las 4:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, y tres horas menos en México. En suelo azteca también se podrá mirar vía TUDN y ViX Premium, mientras que en Argentina vía TyC Sports, TV Pública, Telefe y Mi Telefe. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para ver la transmisión de este duelo mundialista a jugarse el miércoles 15 de julio.

Argentina vs. Inglaterra: previa del partido

Este miércoles 15 de julio, las semifinales del Mundial 2026 nos regalarán un choque histórico de proporciones épicas. Argentina e Inglaterra se verán las caras en suelo norteamericano para definir al primer gran finalista del certamen, reavivando en la cancha una de las rivalidades más intensas, calientes y apasionantes del balompié global.

El vigente campeón del mundo, dirigido por Lionel Scaloni, llega con el cartel de favorito y estadísticas defensivas brillantes. Con un abrumador 64% de posesión promedio y apenas dos goles encajados en todo el torneo, la “Albiceleste” buscará adormecer el vértigo europeo asociando a Enzo Fernández con la lucidez de un Lionel Messi indescifrable en el último tercio.

En frente, la Inglaterra de Thomas Tuchel se presenta como una auténtica máquina vertical y sumamente física. Tras sobrevivir a la dura batalla ante Noruega, los británicos presumen de promediar más de doce remates al arco por encuentro, impulsados por la sociedad entre Jude Bellingham y Harry Kane, quienes han participado directamente en el 70% de los goles de su selección.

La pizarra nos anticipa un duelo al límite: el control y la paciencia sudamericana frente a las transiciones supersónicas y el temible juego aéreo inglés. En este juego de ajedrez donde el más mínimo despiste táctico se pagará con la eliminación, solo uno logrará sellar su boleto para disputar la gloria eterna el próximo domingo.

¿Cómo ver TV Azteca 7 para ver Argentina vs. Inglaterra?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra podrá verse EN VIVO y GRATIS en México a través de TV Azteca 7, que transmitirá el encuentro por televisión abierta junto con sus plataformas digitales. El partido se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta y forma parte de la cobertura especial de TV Azteca para la recta final de la Copa del Mundo.

Además de la señal de Azteca 7, los aficionados podrán seguir el compromiso desde cualquier lugar mediante el sitio web de Azteca Deportes y las aplicaciones oficiales TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes, compatibles con teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos. La transmisión contará con la previa, el relato del partido y el análisis posterior del primer semifinalista del torneo.

TV Azteca volverá a reunir a su reconocido equipo de narradores y comentaristas para ofrecer una cobertura especial de uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026. Argentina llegó venciendo a Suiza e Inglaterra eliminó a Noruega, por lo que se espera un duelo de alto nivel entre dos selecciones candidatas al título.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por TV Azteca 7?

Para seguir el partido por televisión solo debes sintonizar Azteca 7, que emitirá el encuentro EN VIVO y GRATIS para todo México. La cobertura comenzará aproximadamente 20 minutos antes del inicio del partido, con una previa especial y el análisis del equipo de Azteca Deportes.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra online por Azteca Deportes?

Si prefieres verlo por internet, ingresa al sitio web de Azteca Deportes o descarga las aplicaciones TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. Desde cualquiera de estas plataformas podrás seguir la transmisión en vivo del encuentro sin perderte ningún detalle de la semifinal.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmite TV Azteca?

TV Azteca transmitirá las dos semifinales y la gran final del Mundial 2026, además de otros encuentros destacados del torneo. La cobertura incluye programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo para los aficionados que siguen la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra en México?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra se jugará este martes 14 de julio a la 1:00 p.m. (hora del centro de México). La transmisión de TV Azteca comenzará minutos antes del silbatazo inicial con una previa especial desde el Estadio Dallas.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)