TV Azteca 7 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE transmitirá el Francia vs. Inglaterra GRATIS | STREAMING, encuentro que definirá al tercer lugar del Mundial 2026. ¿A qué hora comienza la televisación de este compromiso? En Argentina arrancará a las 6:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador y tres horas menos en México. En suelo azteca también se podrá mirar vía TUDN y ViX Premium, mientras que en Perú estará disponible por América TV y América TVGO. En Argentina, la transmisión será por TyC Sports, TV Pública, Telefe y Mi Telefe. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para ver este compromiso que se disputará el sábado 18 de julio en el Estadio Miami.

Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tecer puesto del Mundial 2026. (Video: Selección de Francia)
Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tecer puesto del Mundial 2026. (Video: Selección de Francia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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