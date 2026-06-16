La vigente campeona del mundo se presenta en escena. Argentina debutará este martes 16 de junio frente a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y marcará el estreno de la Albiceleste en la defensa del título conquistado en Qatar 2022. Con Lionel Messi, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como principales referentes, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará dar el primer paso hacia una nueva campaña mundialista.
¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del partido entre Argentina y Argelia se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Argentina y Argelia por la primera jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?
Para ver el partido entre Argentina y Argelia correspondiente a la primera fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
- PC
- Móviles
- Smart TV
- Tablets
Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Partido: Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- STREAMING: Azteca Deportes Network
- Horario: 19:00 del Tiempo de Centro de México
- Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos)