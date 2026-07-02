Las fases de grupos permiten corregir errores; los partidos de eliminación directa no. España lo sabe mejor que nadie. Después de completar una primera ronda sin recibir goles y dejando buenas sensaciones en ataque, la selección dirigida por Luis de la Fuente afronta este jueves 2 de julio su primer examen a todo o nada en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a una Austria que ha hecho de la intensidad y la presión alta su principal carta de presentación.

El encuentro se disputará en el Estadio de Los Ángeles, California, y comenzará a las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT). Con jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, David Alaba y Marcel Sabitzer sobre el terreno de juego, el cruce promete convertirse en uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, además de la cobertura digital de Azteca Deportes, que ofrecerá la señal online para seguir todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, España vs. Austria por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre España y Austria correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal mediante tu operador de televisión de paga.

Canales de Azteca 7 en México

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¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO, España vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026?

Para ver el partido entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar con acceso a internet.

La plataforma contará con cobertura especial del encuentro, incluyendo previa, alineaciones confirmadas, estadísticas y seguimiento minuto a minuto.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Jueves 2 de julio de 2026 Partido España vs. Austria Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final TV en México TV Azteca 7 Streaming Azteca Deportes Horario 14:00 horas del Centro de México Hora ET 3:00 p.m. Hora PT 12:00 p.m. Estadio Estadio de Los Ángeles Ciudad Los Ángeles, California, Estados Unidos

España llega a esta ronda después de firmar una fase de grupos sólida en ambos costados del campo, mientras que Austria intentará trasladar a los cruces la personalidad competitiva que le permitió clasificarse en una de las definiciones más dramáticas del torneo. En México, el encuentro podrá seguirse EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, así como mediante la transmisión digital de Azteca Deportes para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

España y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, Canal La 1 HD, TVE, La2 de CAT, DAZN Mundial, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)