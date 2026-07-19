La final de la Copa Mundial FIFA 2026 promete hacer historia por partida doble. Además de definir al nuevo campeón entre Argentina y España, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será escenario del primer show de medio tiempo en una final mundialista, un espectáculo encabezado por Shakira junto a Madonna, BTS y Justin Bieber que será seguido por millones de personas alrededor del planeta.

En México, los aficionados podrán disfrutar del concierto sin costo mediante Canal 5 y TV Azteca 7, que transmitirán la cobertura completa de la final. También habrá opciones por televisión de paga y plataformas digitales para seguir el espectáculo desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV. Si quieres saber dónde ver EN VIVO y GRATIS el show de medio tiempo del Mundial 2026, aquí encontrarás todos los canales, horarios y servicios de streaming disponibles.

TL;DR del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Evento Show de medio tiempo de la final del Mundial FIFA 2026 Partido Argentina vs. España Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey Hora aproximada en México 3:50 p.m. (Centro) TV abierta Canal 5 y Azteca 7 TV de paga TUDN Streaming ViX Premium, TUDN En Vivo Artistas Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Canal 5 será una de las principales opciones para seguir gratis el espectáculo del descanso de la final entre Argentina y España. La señal de Televisa mantendrá la transmisión durante todo el evento, incluyendo la previa, el primer tiempo, el esperado concierto y la definición del título mundial.

Canales de Canal 5 para ver el show de medio tiempo

Dish 105 SD / 605 HD SKY 105 SD / 1105 HD Megacable 205 SD / 1205 HD Izzi 105 SD / 805 HD Totalplay 5 SD / 105 HD

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO el show de medio tiempo del Mundial 2026?

TV Azteca realizará una cobertura especial desde el MetLife Stadium con la transmisión completa de la final y del espectáculo musical. La señal abierta permitirá seguir la actuación de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber sin costo en todo México.

Canales de Azteca 7

Dish 107 SD / 607 HD SKY 107 SD / 1107 HD Megacable 107 SD / 1207 HD Izzi 107 SD / 807 HD

¿Dónde ver TUDN EN VIVO el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Además de la televisión abierta, TUDN ofrecerá una cobertura ampliada del evento con programas especiales desde Nueva Jersey, análisis previos, entrevistas y la transmisión íntegra del show de medio tiempo antes del comienzo del segundo tiempo.

Canales de TUDN

Totalplay 503 SKY 547 y 1547 Izzi 501 y 890

¿Cómo ver online el show de medio tiempo del Mundial 2026 en México?

Quienes prefieran seguir la final desde internet también tendrán varias alternativas para disfrutar del espectáculo desde cualquier dispositivo compatible.

Plataformas disponibles

ViX Premium Sí TUDN En Vivo Sí

Nota: Canal 5 y TV Azteca 7 también ofrecerán cobertura e información del evento a través de sus plataformas y aplicaciones oficiales.

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo del Mundial 2026 en México?

El espectáculo comenzará al finalizar el primer tiempo de la final entre Argentina y España. Considerando el horario de inicio del partido, el show está previsto para alrededor de las 3:50 p.m. (hora del centro de México), aunque el momento exacto dependerá del desarrollo de los primeros 45 minutos y del tiempo añadido.

Horarios en las principales ciudades de México

Ciudad de México 3:50 p.m. Guadalajara 3:50 p.m. Monterrey 3:50 p.m. Puebla 3:50 p.m. Toluca 3:50 p.m. León 3:50 p.m. Querétaro 3:50 p.m. Mérida 4:50 p.m. Cancún 4:50 p.m. Tijuana 2:50 p.m.

¿A qué hora cantará Shakira durante la final del Mundial 2026?

Shakira será la principal figura del primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial FIFA. La cantante colombiana compartirá escenario con Madonna, BTS y Justin Bieber en un espectáculo diseñado especialmente para el evento más importante del fútbol.

Aunque la organización no ha confirmado el minuto exacto de cada presentación, se espera que el concierto comience inmediatamente después del primer tiempo. Por ello, se recomienda sintonizar la transmisión desde el inicio del partido para no perderse ningún detalle del espectáculo.

Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber encabezan el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA apostó por un espectáculo sin precedentes para acompañar la primera final de la Copa del Mundo con un show de medio tiempo. El escenario instalado sobre el césped del MetLife Stadium reunirá a cuatro de los artistas más populares de la música internacional en una producción especialmente diseñada para millones de espectadores.

Shakira volverá a ser protagonista de una gran cita mundialista, mientras que Madonna aportará su experiencia en espectáculos de talla internacional. A ellas se sumarán los integrantes de BTS y Justin Bieber, quienes completarán un cartel pensado para conectar con distintas generaciones y públicos de todo el mundo.

El concierto se desarrollará durante el descanso de la final entre Argentina y España y formará parte de la transmisión oficial del encuentro, por lo que podrá verse sin costo a través de Canal 5 y TV Azteca 7 en México.

Artistas del show de medio tiempo

Shakira

Madonna

BTS

Justin Bieber

¿Cuánto durará el show de medio tiempo del Mundial 2026?

A diferencia de un partido de fútbol tradicional, cuyo descanso es de 15 minutos, la final del Mundial 2026 contará con un entretiempo más largo para permitir el montaje y desmontaje del escenario principal.

Se espera que el espectáculo tenga una duración aproximada de 15 a 20 minutos, aunque la pausa total entre el primer y segundo tiempo podría extenderse algunos minutos más debido a las labores técnicas y de producción.

Una vez concluido el concierto, el escenario será retirado y comenzará la segunda parte del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

¿Canal 5 y TV Azteca 7 transmitirán completo el show de medio tiempo?

Sí. Tanto Canal 5 como TV Azteca 7 mantendrán la señal durante todo el descanso de la final, por lo que los espectadores podrán disfrutar del espectáculo sin cambiar de canal.

La cobertura incluirá:

Programas previos desde el MetLife Stadium.

Ceremonia protocolar antes del partido.

Primer tiempo de la final.

Show de medio tiempo.

Segundo tiempo.

Premiación y entrega de la Copa Mundial FIFA.

Reacciones y análisis posteriores.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el show de medio tiempo del Mundial 2026 en México

Evento Show de medio tiempo de la final del Mundial FIFA 2026 Partido Argentina vs. España Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora aproximada 3:50 p.m. (Centro de México) TV abierta Canal 5 y TV Azteca 7 TV de paga TUDN Streaming ViX Premium y TUDN En Vivo Estadio MetLife Stadium Sede East Rutherford, Nueva Jersey Artistas Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el show de medio tiempo del Mundial 2026

¿Qué canal transmite GRATIS el show de medio tiempo del Mundial 2026 en México?

Los aficionados podrán seguir el espectáculo sin costo mediante Canal 5 y TV Azteca 7, que emitirán la cobertura completa de la final entre Argentina y España.

¿Dónde ver EN VIVO a Shakira durante la final del Mundial?

La presentación de Shakira será transmitida por Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y TUDN En Vivo, como parte de la señal oficial de la final.

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo en México?

El espectáculo comenzará aproximadamente a las 3:50 de la tarde (hora del centro de México), una vez concluya el primer tiempo del partido.

¿Justin Bieber y BTS estarán en el show de medio tiempo?

Sí. Ambos forman parte del cartel artístico junto a Shakira y Madonna, quienes protagonizarán el primer espectáculo de medio tiempo organizado durante una final de la Copa Mundial FIFA.

¿Habrá una transmisión exclusiva del show?

No. El concierto estará integrado dentro de la transmisión oficial de la final, por lo que se verá en los mismos canales y plataformas que emitirán el partido entre Argentina y España.

¿Se podrá ver gratis por internet?

La transmisión gratuita dependerá de la disponibilidad de las plataformas y señales abiertas en México. Además de Canal 5 y TV Azteca 7, los usuarios con acceso a ViX Premium o TUDN En Vivo podrán seguir el espectáculo desde dispositivos compatibles.

Con Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber como protagonistas, el primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial FIFA promete convertirse en uno de los momentos más recordados del torneo. Los aficionados mexicanos podrán seguir cada instante a través de Canal 5, TV Azteca 7, TUDN y las principales plataformas de streaming, en una jornada que combinará fútbol, música y entretenimiento desde el MetLife Stadium antes de conocer al campeón del Mundial 2026.