El equipo de Néstor Lorenzo quiere seguir haciendo historia en un torneo donde el equipo se muestra muy sólido ante rivales de jerarquía. La Selección de Colombia juega contra Suiza este martes 7 de julio a partir de las 16:00 horas ET / 13:00 horas PT en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo y en directo través de la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes por televisión abierta, cable y streaming online desde cualquier plataforma.
Tras una fase de grupos sobresaliente —victorias sobre Uzbekistán (1-3) y la República Democrática del Congo (1-0) y un trabajado empate 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo— Colombia dejó atrás el papel discreto de favoritos sombríos y se consolidó como una de las principales amenazas del torneo, imponiendo solidez defensiva, eficacia en ataque y claridad táctica que obligan a rivales e hinchada a replantear expectativas.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Colombia vs. Suiza correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Colombia vs. Suiza por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.
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Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Suizapor la Copa Mundial 2026
- Fecha: Martes 7 de julio de 2026
- Partido: Colombia vs. Suiza
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 14 horas del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT)
- Estadio: Estadio BC Place
- Ciudad: Vancouver, Canadá