Francia juega contra Paraguay hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en Lincoln Financial Field. Tras eliminar a Alemania, la Albirroja se alista para seguir haciendo historia en el magno evento y dejar de lado a uno de los principales candidatos para llevarse la Copa del Mundo. Los Galos, por su parte, están mostrando un gran nivel futbolístico. Mbappé, Dembélé, Rabiot, Olise, Tchouaméni son algunas de las grandes estrellas que tienen en sus filas.
El compromiso iniciará a las 3:00 p.m. (en horario mexicano) y será transmitido EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta. Asimismo, podrás seguir todas las acciones vía streaming en el portal web y la app oficial de TV Azteca Deportes.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Francia vs. Paraguay correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.
Canales de Azteca 7 en México
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Francia vs. Paraguay por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.
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Horario, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Paraguay por la Copa Mundial 2026
- Fecha: Sábado 4 de julio de 2026
- Partido: Paraguay vs. Francia
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 15 horas del Centro de México (17:00 horas ET / 14:00 p.m. PT)
- Estadio: Lincoln Financial Field
- Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos