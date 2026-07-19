Es momento de conocer qué selección se va a coronar campeona del mundo. Este domingo 19 de julio, no te pierdas el juego de a través de la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, desde las 13:00 horas CDMX, por la gran final del Mundial 2026. España viene de eliminar por 2-0 a la que era la candidata de muchos, Francia, mientras que Argentina logró otra remontada y derrotó por 2-1 a Inglaterra en un duelo que fue de infarto hasta el final.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.

  • Canales de Azteca 7 en México
  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, España vs. Argentina por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre España vs. Argentinacorrespondiente a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.

Compatible con:

  • PC
  • Móviles
  • Smart TV
  • Tablets

España vs. Argentina por Mundial 2026: horarios, canales, árbitro y dónde juega

InformaciónDato
PartidoEspaña vs. Argentina
CampeonatoCopa Mundial de la FIFA 2026 (Final)
FechaDomingo 19 de julio del 2026
Horario13:00 horas (México)
CanalAzteca Siete (Canal 7)
EstadioMetlife Stadium (Estadio New Jersey)
CiudadNew Jersey, New York, Estados Unidos.
ÁrbitroSlavko Vinčić (Eslovenia)
TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, Telemundo, DIRECTV, La 1 HD, RTVE Play, DAZN, Canal 5, Azteca 7, ESPN EN VIVO - ver partido Argentina vs. España por TV y Online | Final del Mundial 2026 | VIDEO | Libre Pelota
Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC