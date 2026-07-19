Es momento de conocer qué selección se va a coronar campeona del mundo. Este domingo 19 de julio, no te pierdas el juego de España vs. Argentina EN VIVO a través de la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, desde las 13:00 horas CDMX, por la gran final del Mundial 2026. España viene de eliminar por 2-0 a la que era la candidata de muchos, Francia, mientras que Argentina logró otra remontada y derrotó por 2-1 a Inglaterra en un duelo que fue de infarto hasta el final.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.
- Canales de Azteca 7 en México
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, España vs. Argentina por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre España vs. Argentinacorrespondiente a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.
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- PC
- Móviles
- Smart TV
- Tablets
España vs. Argentina por Mundial 2026: horarios, canales, árbitro y dónde juega
|Información
|Dato
|Partido
|España vs. Argentina
|Campeonato
|Copa Mundial de la FIFA 2026 (Final)
|Fecha
|Domingo 19 de julio del 2026
|Horario
|13:00 horas (México)
|Canal
|Azteca Siete (Canal 7)
|Estadio
|Metlife Stadium (Estadio New Jersey)
|Ciudad
|New Jersey, New York, Estados Unidos.
|Árbitro
|Slavko Vinčić (Eslovenia)