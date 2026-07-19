TV Pública transmitirá el encuentro entre Argentina vs. España EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Argentina, ya que también estarán las televisaciones de TyC Sports y Telefe, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Pelota Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Nueva York desde las 2:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Argentina vs. España: previa del partido

¿Cómo ver Argentina vs. España por TV Pública en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. España a través de TV Pública, una de las señales oficiales que transmitirá en vivo este compromiso de la gran final del Mundial 2026. La cobertura incluirá una extensa previa, entrevistas, análisis y todo el seguimiento de la Selección Argentina en su camino hacia un nuevo título.

¿Cómo ver Argentina vs. España por TV Pública en señal abierta?

El encuentro Argentina vs. España podrá verse de manera gratuita por TV Pública (Canal 7) en todo el territorio argentino mediante televisión abierta y televisión digital terrestre. La cadena pública posee cobertura nacional y será una de las opciones más accesibles para seguir el partido.

¿Cómo ver Argentina vs. España por TV Pública desde el celular?

Los usuarios que deseen ver el Argentina vs. España desde un teléfono móvil podrán acceder a la transmisión a través de las plataformas digitales de TV Pública, ingresando desde el navegador o mediante las aplicaciones compatibles de la señal pública argentina.

¿Cómo ver Argentina vs. España por TV Pública en una computadora?

Otra alternativa para seguir el Argentina vs. España es ingresar al sitio oficial de TV Pública, donde los aficionados podrán encontrar la transmisión, noticias, programación especial y toda la cobertura relacionada con la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026.

¿Cómo ver Argentina vs. España por TV Pública en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Argentina vs. España en pantalla grande podrán sintonizar TV Pública (Canal 7) mediante la señal abierta o acceder al contenido desde navegadores compatibles y dispositivos de transmisión como Chromecast, Android TV y Apple TV.

¿Qué ofrece TV Pública durante la transmisión de Argentina vs. España?

Además de la emisión en vivo del Argentina vs. España, TV Pública ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas y un completo despliegue periodístico desde Estados Unidos, acompañando a la Selección Argentina en una nueva instancia decisiva del Mundial 2026.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)