Lionel Messi volverá a acaparar la atención del mundo este sábado 27 de junio cuando Argentina enfrente a Jordania por la tercera jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará desde las 23:00 horas de Buenos Aires (10 p.m. ET / 7 p.m. PT en Estados Unidos) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con la Albiceleste buscando asegurar el liderato de su grupo antes del inicio de las rondas eliminatorias.

¿Quieres ver el partido de la selección argentina desde tu teléfono celular, PC, tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores. Si prefieres seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

La selección dirigida por Lionel Scaloni afronta este compromiso después de consolidarse entre las favoritas del torneo gracias a sus triunfos en las primeras jornadas. Además, todas las miradas volverán a estar puestas en Lionel Messi, quien continúa ampliando su legado en las Copas del Mundo y buscará liderar a la Albiceleste hacia una nueva victoria en territorio estadounidense.

El vigente campeón del mundo mantiene una base consolidada que combina experiencia, jerarquía y talento. Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez acompañan a Messi en una generación que busca extender el dominio argentino en el fútbol internacional y seguir alimentando la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

Sin embargo, el desafío tampoco será sencillo. Jordania afronta uno de los compromisos más importantes de su historia reciente y buscará cerrar su participación en la fase de grupos dejando una imagen competitiva frente a una de las grandes candidatas al título. El conjunto asiático intentará aprovechar cada oportunidad ante una selección argentina que aspira a terminar la primera fase con puntaje ideal.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión en vivo, online y gratis del partido entre Argentina y Jordania por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (CANAL 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE PABLO ELÍAS PARA AFP

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Jordania EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Jordania?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Jordania.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Lionel Messi buscará cerrar la fase de grupos con otra actuación decisiva

Más allá de la clasificación a los dieciseisavos de final, el encuentro representa una nueva oportunidad para que Lionel Messi continúe ampliando sus registros históricos en las Copas del Mundo. El capitán argentino sigue siendo la gran referencia futbolística del equipo de Lionel Scaloni y buscará liderar una nueva victoria de la Albiceleste en el AT&T Stadium.

Argentina intentará terminar la fase de grupos con puntaje ideal y llegar en las mejores condiciones posibles a las rondas eliminatorias, mientras que Jordania buscará despedirse del torneo dejando una actuación memorable frente al vigente campeón mundial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Jordania Fecha Sábado 27 de junio de 2026 Hora Argentina 23:00 Hora Estados Unidos 10 p.m. ET / 9 p.m. CT / 8 p.m. MT / 7 p.m. PT Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas Competición Jornada 3 del Grupo J Canales de TV TV Pública (Canal 7)TelefeTyC SportsDIRECTV Sports Argentina Streaming Online DGOFlowTelecentro PlaymitelefeTyC Sports PlayDisney+ PremiumParamount+

Argentina intentará cerrar la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 con una nueva victoria y reafirmar su condición de candidata al título. Con Lionel Messi liderando a una generación que combina experiencia y talento, la Albiceleste buscará ofrecer otro espectáculo ante Jordania en uno de los últimos compromisos antes del inicio de la fase eliminatoria.

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)