La Albiceleste puede ser bicampeona del mundo o sufrir su segunda derrota en una Copa del Mundo en este siglo, todo de la mano de Lionel Messi. Este domingo 19 de julio, no te pierdas el partido de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 , a través de la señal de TV Pública EN VIVO desde las 16:00 horas, encuentro que se disputará en el Metlife Stadium de New Jersey . Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas ver la transmisión minuto a minuto de este enfrentamiento.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?

TV Pública transmitirá en directo y sin costo el partido entre Argentina vs. España correspondiente a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa desde New Jersey, el relato completo del encuentro y el análisis posterior de una jornada decisiva para las aspiraciones de la Albiceleste.

La señal se encuentra disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de cable del país.

Canales de TV Pública para ver Argentina vs. España

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

TV Pública puede verse gratis mediante la Televisión Digital Abierta (TDA) y a través de canales provinciales y repetidoras asociadas que retransmiten su programación en distintas regiones del país.

Canales de TV Pública por provincia en Argentina

Provincia Ciudad principal Canal abierto Buenos Aires Bahía Blanca Canal 9 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Trenque Lauquen Canal 12 Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca TV Pública Catamarca Chaco Resistencia Chaco TV Chubut Rawson Canal 7 Chubut Puerto Madryn / Trelew Canal 12 Córdoba Córdoba Capital Canal 10 Córdoba Córdoba Capital Canal 12 Corrientes Corrientes 13 Max Televisión Entre Ríos Paraná Canal 11 Formosa Formosa Canal 3 (Lapacho TV) Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 30 La Pampa Santa Rosa TVPP Canal 3 La Rioja La Rioja Canal 9 La Rioja La Rioja Canal 13 Mendoza Mendoza Canal 7 (Acequia) Mendoza Mendoza Canal 9 (Televida) Misiones Posadas Canal 12 Neuquén Neuquén Canal 7 Río Negro General Roca Canal 10 Río Negro Bariloche Canal 6 Salta Salta Canal 11 (El Once) San Juan San Juan Canal 8 San Juan San Juan Canal 13 San Luis San Luis Canal 13 Santa Cruz Río Gallegos Canal 9 Santa Cruz Río Gallegos LU85 TV Santa Fe Rosario Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Canal 13 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 Tierra del Fuego Ushuaia Canal 11 Tierra del Fuego Río Grande Canal 13 Tucumán San Miguel de Tucumán Canal 10 Tucumán San Miguel de Tucumán Canal 8 (El Ocho)

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. España EN VIVO y ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet podrán acceder a la señal online de TV Pública y a otros servicios que emitirán la semifinal.

Plataformas para ver Argentina vs. España online

Sitio web oficial de TV Pública

Canal oficial de TV Pública en YouTube

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas plataformas son compatibles con teléfonos Android, iPhone, iPad, tablets, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku, Fire TV Stick, computadoras Windows y Mac.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. España?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos pueden acceder a la programación digital de TV Pública mediante un servicio VPN con servidores ubicados en Argentina.

Paso a paso para ver TV Pública desde Estados Unidos

Contrata una VPN con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a una ubicación argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Accede a la transmisión en vivo del partido.

¿Quién relata los partidos del Mundial 2026 en TV Pública?

Las transmisiones de la Copa Mundial FIFA 2026 en TV Pública cuentan con los relatos de Gustavo Kuffner, acompañado por los comentarios de Sergio Goycochea y Martín Palermo, quienes integran el equipo encargado de llevar toda la cobertura de los encuentros de la Selección Argentina y otros partidos destacados del torneo.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Además de TV Pública, existen otras señales argentinas que pueden visualizarse desde el exterior utilizando una conexión VPN configurada en territorio argentino.

Canales disponibles

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por final del Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. España Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora Argentina 16:00 Hora Estados Unidos 3 p.m. ET / 2 p.m. CT / 1 p.m. MT / 12 p.m. PT Estadio Metlife Stadium Ciudad New Jersey, New York Competición Final de la Copa Mundial FIFA 2026 Canales de TV TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina Streaming Online Cont.ar, DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).