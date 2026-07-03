Lionel Messi inicia este jueves el camino de Argentina en la fase eliminatoria del Mundial 2026. La Albiceleste se enfrenta a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, un encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens desde las 19:00 horas de Buenos Aires. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

La transmisión oficial para Argentina estará a cargo de TyC Sports EN VIVO y TyC Sports Play, plataformas que ofrecerán cobertura completa con previa, relato y análisis posterior. Si buscas dónde ver Argentina vs. Cabo Verde EN DIRECTO, aquí encontrarás toda la información sobre canales, señales y dispositivos compatibles para seguir el encuentro desde cualquier lugar del país.

El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, por lo que Argentina intentará evitar cualquier sorpresa frente a una selección de Cabo Verde que se ha convertido en una de las revelaciones del torneo.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

Operador Canal Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1016 HD

Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV

Chromecast

Android TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde hoy?

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este jueves 3 de julio desde las 19:00 horas de Buenos Aires en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Argentina vs. Cabo Verde: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Cabo Verde Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Dieciseisavos de final Fecha Jueves 3 de julio de 2026 Hora 19:00 (Argentina) TV TyC Sports, TV Pública y Telefe Streaming TyC Sports Play y DGO Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami Gardens, Florida

Preguntas frecuentes sobre Argentina vs. Cabo Verde

¿Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde en Argentina?

El partido será transmitido por TyC Sports, TV Pública y Telefe para todo el territorio argentino.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde online?

La transmisión por internet estará disponible mediante TyC Sports Play y DGO.

¿Juega Lionel Messi hoy?

Sí. Lionel Messi integra la convocatoria de Argentina para el partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Qué selección avanza si gana este partido?

El ganador del encuentro obtendrá la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.