Uno de los duelos más esperados de los amistosos correspondientes a la ventana internacional de la Fecha FIFA de septiembre y octubre es el que protagonizarán Argentina y Bolivia este miércoles 30 de septiembre, desde las 20:00 (hora de Buenos Aires) / 19:00 ET, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba . ¿Quieres ver el partido Argentina vs. Bolivia desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante TyC Sports EN VIVO y TyC Sports Play, que ofrecerán una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del compromiso.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Bolivia por amistoso internacional?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Bolivia EN VIVO por amistoso internacional.

Operador en Argentina Canal SD Canal HD Detalle de acceso Flow (Cablevisión/Personal) 22 101 Incluido en paquetes de TV básica y superiores. DirecTV / D Sports 629 1629 Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol. Telecentro 106 1018 Incluido en TV Digital y HD. Claro TV – 105 Señal en alta definición en todos los planes HD.

Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por Telefe y mitelefe.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Bolivia?

TyC Sports Play permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / App Requisito de acceso Cómo ver TyC Sports en vivo TyC Sports Play Registro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina. Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el sábado 27/06.

tycsports+1 Flow App (Personal) Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla. Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports. DirecTV GO / D GO Abono de DirecTV con acceso a plataforma online. Entrar a DGO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible. Telecentro Play Cliente de Telecentro con TV Digital/HD. Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports. Claro Video / Claro TV App Servicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports. Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

Teléfonos móviles Android y iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales de los amistosos internacionales válidos por fecha FIFA.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

Fanatiz

Fubo

TyC Sports Internacional

ViX

TUDN Radio

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Argentina vs. Bolivia: fecha, horario y dónde ver EN VIVO amistoso

Detalle Información Partido Argentina vs. Bolivia Competición Fecha FIFA Instancia Amistoso Internacional Fecha Miércoles, 30 de septiembre de 2026 Hora Argentina 20:00 Hora Estados Unidos 19 horas ET / 18 horas CT / 17 horas MT / 16 horas PT TV en Argentina TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio Mario Alberto Kempes Ciudad Córdoba, Argentina