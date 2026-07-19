Por las gran final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio se disputará el encuentro entre Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en México, a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 4:00 p.m.. En territorio argentino, la transmisión principal estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play, mientras que también podrá verse por Telefe, Mi Telefe y TV Pública. En gran parte de Sudamérica estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Previa del Argentina vs. España

El reloj no se detiene y la máxima cita del fútbol mundial está a punto de coronar a su monarca. Este domingo 19 de julio, el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82,000 almas, será el teatro de los sueños donde Argentina y España protagonizarán una final inédita en la historia de las Copas del Mundo. Con el arbitraje confirmado del experimentado juez francés Clément Turpin, el duelo promete ser un choque de titanes que definirá quién se adueña del trono global por los próximos cuatro años.

La selección argentina llega a esta instancia decisiva respaldada por números defensivos que asustan. El equipo de Lionel Scaloni ha consolidado una muralla impenetrable, permitiendo apenas 14 remates directos a su arco en todo el torneo. Gran parte de este mérito recae en los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez, quien ostenta un asombroso 86% de efectividad en atajadas durante la fase eliminatoria y buscará sumar su cuarta valla invicta del campeonato, un factor que ha sido determinante para sostener a la “Albiceleste” en los momentos de mayor asedio.

En la otra esquina, la España de Luis de la Fuente se presenta como la maquinaria ofensiva más letal y precisa de la competición. La “Furia Roja” lidera absolutamente todas las métricas de distribución, promediando un escandaloso 91% de precisión en los pases y acumulando 14 gritos de gol en su camino a Nueva Jersey. El desequilibrio tiene nombres y apellidos: Lamine Yamal, quien este domingo romperá el récord histórico de Pelé como el jugador más joven en disputar una final mundialista, y Fabián Ruiz, el sorpresivo líder de asistencias del torneo con cinco pases de gol.

¿Cómo ver Argentina vs. España por TyC Sports EN VIVO?

Los aficionados en Argentina podrán seguir el partido entre Argentina vs. España a través de TyC Sports, canal que transmitirá en vivo la gran final del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del encuentro, análisis tácticos y todas las incidencias desde el Estadio Atlanta.

¿Cómo ver Argentina vs. Españapor TyC Sports Play?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial del canal. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo del compromiso desde computadoras, celulares y tablets, siempre que el usuario tenga una suscripción habilitada con un operador de televisión compatible.

¿Necesito tener cable para ver Argentina vs. Españaen TyC Sports Play?

Sí. Para acceder a la transmisión en vivo de TyC Sports Play es necesario contar con un servicio de televisión por cable o IPTV compatible y validar el acceso con un operador autorizado. Una vez completado el proceso, podrás disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ingresar a TyC Sports Play para ver el Mundial 2026?

Solo debes ingresar al sitio oficial de TyC Sports Play, seleccionar tu operador de televisión e iniciar sesión con las credenciales correspondientes. Tras validar tu cuenta, podrás acceder a la transmisión en vivo de Argentina vs. Españay al resto de la programación especial del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver Argentina vs. Españapor TyC Sports Play?

La plataforma TyC Sports Play es compatible con computadoras mediante navegadores web, teléfonos Android, iPhone, tablets y otros dispositivos con acceso a internet. Así, los aficionados podrán seguir la gran final del Mundial 2026 desde cualquier lugar con una conexión estable.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)