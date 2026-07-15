Por las semifinales del Mundial 2026, este miércoles 15 de julio se disputará el encuentro entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en México, a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 4:00 p.m.. En territorio argentino, la transmisión principal estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play, mientras que también podrá verse por Telefe, Mi Telefe y TV Pública. En gran parte de Sudamérica estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Previa del Argentina vs. Inglaterra

La “Albiceleste” llega a esta instancia exhibiendo un impresionante poder de fuego, tras haber anotado exactamente tres goles en cada uno de sus tres compromisos de eliminación directa (ante Cabo Verde, Egipto y Suiza). El equipo confía ciegamente en el idilio de Lionel Messi con la red, quien alcanzó las ocho dianas en el certamen durante la agónica victoria en la ronda de cuartos de final.

Los ingleses aterrizan en semifinales en condición de invictos, habiendo ganado cinco de sus seis partidos disputados. El conjunto de Thomas Tuchel demostró un carácter inquebrantable para superar a Noruega en la prórroga por 2-1, reponiéndose al tanto inicial de Andreas Schjelderup gracias al decisivo aporte de Jude Bellingham.

Las proyecciones y casas de apuestas perfilan este cruce con una extrema paridad, otorgándole un ligerísimo favoritismo al equipo europeo debido a las dudas que ha dejado la zaga sudamericana a lo largo de la copa. Será una batalla sin cuartel donde la arrolladora producción ofensiva de Argentina medirá fuerzas contra la solidez de un combinado británico que se niega a perder.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por TyC Sports EN VIVO?

Los aficionados en Argentina podrán seguir el partido entre Argentina vs. Inglaterra a través de TyC Sports, canal que transmitirá en vivo la segunda semifinal del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del encuentro, análisis tácticos y todas las incidencias desde el Estadio Atlanta.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por TyC Sports Play?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial del canal. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo del compromiso desde computadoras, celulares y tablets, siempre que el usuario tenga una suscripción habilitada con un operador de televisión compatible.

¿Necesito tener cable para ver Argentina vs. Inglaterra en TyC Sports Play?

Sí. Para acceder a la transmisión en vivo de TyC Sports Play es necesario contar con un servicio de televisión por cable o IPTV compatible y validar el acceso con un operador autorizado. Una vez completado el proceso, podrás disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ingresar a TyC Sports Play para ver el Mundial 2026?

Solo debes ingresar al sitio oficial de TyC Sports Play, seleccionar tu operador de televisión e iniciar sesión con las credenciales correspondientes. Tras validar tu cuenta, podrás acceder a la transmisión en vivo de Argentina vs. Inglaterra y al resto de la programación especial del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver Argentina vs. Inglaterra por TyC Sports Play?

La plataforma TyC Sports Play es compatible con computadoras mediante navegadores web, teléfonos Android, iPhone, tablets y otros dispositivos con acceso a internet. Así, los aficionados podrán seguir la semifinal del Mundial 2026 desde cualquier lugar con una conexión estable.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)