Desde el Estadio Dallas, este martes 14 de julio se disputará el encuentro entre España vs. Francia EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en México, a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 4:00 p.m.. En territorio argentino, la transmisión principal estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play, mientras que también podrá verse por Telefe, Mi Telefe y TV Pública. En gran parte de Sudamérica estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Previa del España vs. Francia

Las semifinales del Mundial 2026 comenzarán con un auténtico duelo de gigantes entre España y Francia, dos selecciones que llegan atravesando un gran momento futbolístico y con el objetivo de asegurar un lugar en la gran final. El encuentro se disputará en el Estadio Dallas, donde ambas potencias europeas buscarán dar el último paso antes de pelear por el título.

España afronta este compromiso tras dejar en el camino a un rival de gran nivel, respaldada por un fútbol dinámico, posesión de balón y una generación de jóvenes figuras que ha respondido en los momentos decisivos del torneo. La ‘Roja’ intentará volver a una final mundialista con un equipo que ha mostrado solidez y personalidad.

Francia, por su parte, llega como una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo. Liderada por Kylian Mbappé y respaldada por una plantilla repleta de talento, la selección dirigida por Didier Deschamps buscará imponer su experiencia en este tipo de instancias para volver a disputar una final mundialista.

¿Cómo ver España vs. Francia por TyC Sports EN VIVO?

Los aficionados en Argentina podrán seguir el partido entre España y Francia a través de TyC Sports, canal que transmitirá en vivo la primera semifinal del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del encuentro, análisis tácticos y todas las incidencias desde el Estadio Dallas.

¿Cómo ver España vs. Francia por TyC Sports Play?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial del canal. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo del compromiso desde computadoras, celulares y tablets, siempre que el usuario tenga una suscripción habilitada con un operador de televisión compatible.

¿Necesito tener cable para ver España vs. Francia en TyC Sports Play?

Sí. Para acceder a la transmisión en vivo de TyC Sports Play es necesario contar con un servicio de televisión por cable o IPTV compatible y validar el acceso con un operador autorizado. Una vez completado el proceso, podrás disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ingresar a TyC Sports Play para ver el Mundial 2026?

Solo debes ingresar al sitio oficial de TyC Sports Play, seleccionar tu operador de televisión e iniciar sesión con las credenciales correspondientes. Tras validar tu cuenta, podrás acceder a la transmisión en vivo de España vs. Francia y al resto de la programación especial del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver España vs. Francia por TyC Sports Play?

La plataforma TyC Sports Play es compatible con computadoras mediante navegadores web, teléfonos Android, iPhone, tablets y otros dispositivos con acceso a internet. Así, los aficionados podrán seguir la semifinal del Mundial 2026 desde cualquier lugar con una conexión estable.

España vs. Francia se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: RFEF)