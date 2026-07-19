La en un choque de estilos y relatores históricos: el actual campeón aspira a conservar su corona mientras La Roja vuelve a disputar una final tras 16 años de reconstrucción táctica. El juego será este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT en el MetLife Stadium de Nueva York. Tras semanas de alta exigencia física y estratégica, este enfrentamiento será la prueba decisiva de talento, plan de juego y gestión de momentos clave. Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo por TV y señal online a través de la señal oficial de TyC Sports y TyC Play desde cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

OperadorCanal
Flow22 SD y 101 HD
DirecTV629 SD y 1629 HD
Telecentro106 SD y 1016 HD

Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿A qué hora juega Argentina vs. España hoy?

Argentina vs. España se enfrentan este domingo 19 de julio desde las 16:00 horas de Buenos Aires en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos por la semifinal del Mundial 2026.

Argentina vs. Inglaterra: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. España
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaFinal
FechaDomingo 19 de julio de 2026
Hora16:00 (Argentina)
TVTyC Sports, TV Pública y Telefe
StreamingTyC Sports Play y DGO
EstadioMetLife Stadium
CiudadNueva Jersey, Nueva York
TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, Telemundo, DIRECTV, La 1 HD, RTVE Play, DAZN, Canal 5, Azteca 7, ESPN EN VIVO - ver partido Argentina vs. España por TV y Online | Final del Mundial 2026 | VIDEO | Libre Pelota
Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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