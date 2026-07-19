La final del Mundial 2026 enfrentará a Argentina y España en un choque de estilos y relatores históricos: el actual campeón aspira a conservar su corona mientras La Roja vuelve a disputar una final tras 16 años de reconstrucción táctica. El juego será este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT en el MetLife Stadium de Nueva York. Tras semanas de alta exigencia física y estratégica, este enfrentamiento será la prueba decisiva de talento, plan de juego y gestión de momentos clave. Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo por TV y señal online a través de la señal oficial de TyC Sports y TyC Play desde cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?
La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.
|Operador
|Canal
|Flow
|22 SD y 101 HD
|DirecTV
|629 SD y 1629 HD
|Telecentro
|106 SD y 1016 HD
Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.
¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?
Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.
¿A qué hora juega Argentina vs. España hoy?
Argentina vs. España se enfrentan este domingo 19 de julio desde las 16:00 horas de Buenos Aires en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos por la semifinal del Mundial 2026.
Argentina vs. Inglaterra: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. España
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Final
|Fecha
|Domingo 19 de julio de 2026
|Hora
|16:00 (Argentina)
|TV
|TyC Sports, TV Pública y Telefe
|Streaming
|TyC Sports Play y DGO
|Estadio
|MetLife Stadium
|Ciudad
|Nueva Jersey, Nueva York