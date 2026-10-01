La afición nicaragüense tendrá una alternativa para seguir el duelo ante Costa Rica por la tercera jornada de la Concacaf Nations League 2026. Este jueves 1 de octubre, los Pinoleros recibirán al conjunto costarricense en el Estadio Nacional de Managua, desde las 8:00 p. m. (hora local). La señal de Nica Sports ofrecerá la cobertura del encuentro. Conoce cómo sintonizar el canal en tu televisor y qué opciones tienes para ver la transmisión por internet desde tu celular, tablet o computadora.
¿Cómo ver Nica Sports EN VIVO, Nicaragua vs. Costa Rica por la Concacaf Nations League 2026?
A través de los cableoperadores que incluyen Nica Sports en su programación, podrás ver el partido entre Nicaragua y Costa Rica EN VIVO y EN DIRECTO. Estos son los números de canal disponibles para sintonizar la señal:
- Canal 7 de IBW.
- Canal 73 de Telecable.
- Canal 73 de Casavisión.
- Canal 558 de Tigo.
¿Dónde ver Nica Sports ONLINE por Internet?
Además de la televisión por cable, existen alternativas para seguir la señal de Nica Sports vía internet. Puedes acceder a su sitio web, utilizar sus aplicaciones para dispositivos Android e iOS o ingresar a su canal oficial de YouTube, según la disponibilidad de la transmisión del encuentro. De esta manera, podrás consultar las opciones para ver el partido desde el dispositivo de tu preferencia.
Horario, TV y dónde ver en vivo Nicaragua vs. Costa Rica por la Concacaf Nations League 2026
- Fecha: jueves 1 de octubre de 2026.
- Partido: Nicaragua vs. Costa Rica, por la jornada 3 de la Concacaf Nations League 2026.
- Hora: 8:00 p. m. (hora de Nicaragua).
- TV: Nica Sports.
- Streaming: sitio web, aplicaciones móviles y canal oficial de YouTube de Nica Sports, sujeto a disponibilidad.
- Lugar: Estadio Nacional de Managua, Nicaragua.