Fútbol Internacional
🏟️ Atlético de Madrid — Barcelona EN VIVO, por LaLiga TV: dónde ver partido de hoy por TV y streaming online en directo
El líder visita al segundo clasificado en el Metropolitano. Descubre cómo ver Atlético de Madrid vs. Barcelona por televisión y streaming desde Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica.
- ESPN EN VIVO — cómo ver partido Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por TV y Online
- SKY Sports HD EN VIVO — dónde ver partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por TV y Online
- Movistar Plus LaLiga TV EN DIRECTO — Ver FC Barcelona — Atlético de Madrid por TV online
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano por la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. El equipo de Hansi Flick llega como líder con 30 puntos, dos más que el conjunto de Diego Simeone, que buscará aprovechar su racha de siete victorias consecutivas en el campeonato para alcanzar la cima. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en España y tendrá transmisión televisiva y por streaming en distintos países.
¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Barcelona?
El partido se disputará este domingo 8 de noviembre a las 21:00 horas de España en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Estos son los horarios para seguir el encuentro en otros países:
|PAÍSES
|HORA DE INICIO DEL PARTIDO
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|11:00 a. m.
|México
|2:00 p. m.
|Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
|2:00 p. m.
|Perú, Colombia, Panamá y Ecuador
|3:00 p. m.
|Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Venezuela y Bolivia
|4:00 p. m.
|Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
|5:00 p. m.
|Reino Unido
|8:00 p. m.
|España, Italia, Alemania y Francia
|9:00 p. m.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO por TV y streaming?
La transmisión del encuentro estará disponible mediante diferentes operadores y plataformas, según el país. Estas son las señales habilitadas para seguir el partido:
España
En España, el Atlético de Madrid-Barcelona se transmitirá por Movistar LaLiga y Movistar LaLiga HDR, además de LaLiga TV Bar para establecimientos públicos.
|OPERADOR
|CANAL
|NÚMERO
|Movistar
|Movistar LaLiga
|54
|Orange TV
|Movistar LaLiga
|110
|Movistar
|Movistar LaLiga HDR
|440
|Orange TV
|Movistar LaLiga HDR
|111
|Establecimientos públicos
|LaLiga TV Bar
|—
Estados Unidos
Los aficionados podrán seguir el partido a través de ESPN Deportes en televisión y mediante las plataformas ESPN App y ESPN Select.
México, Centroamérica y República Dominicana
SKY Sports tendrá la transmisión en México, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. La señal estará disponible en los canales 516 SD y 1516 HD. El encuentro también podrá seguirse por streaming mediante SKY Plus.
|PAÍSES
|TELEVISIÓN
|STREAMING
|México
|SKY Sports (516 SD / 1516 HD)
|SKY Plus
|Costa Rica
|SKY Sports (516 SD / 1516 HD)
|SKY Plus
|República Dominicana
|SKY Sports (516 SD / 1516 HD)
|SKY Plus
|Nicaragua
|SKY Sports (516 SD / 1516 HD)
|SKY Plus
|El Salvador
|SKY Sports (516 SD / 1516 HD)
|SKY Plus
|Honduras
|SKY Sports (516 SD / 1516 HD)
|SKY Plus
|Panamá
|SKY Sports (516 SD / 1516 HD)
|SKY Plus
|Guatemala
|SKY Sports (516 SD / 1516 HD)
|SKY Plus
Sudamérica
En Sudamérica, el encuentro se transmitirá por ESPN y estará disponible en streaming a través de Disney+ Premium. La cobertura comprende Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Barcelona al partido?
Barcelona afronta la visita al Metropolitano como líder de LaLiga, con 30 puntos en once jornadas. El equipo azulgrana viene de ganar al Aston Villa en la Champions League y buscará conservar la primera posición antes del parón internacional.
Atlético de Madrid ocupa el segundo puesto con 28 unidades y acumula siete victorias consecutivas en el campeonato. Sin embargo, llega después de perder ante el Bayern en la competición europea. Una victoria ante el Barcelona le permitiría superar a su rival en la clasificación.
El encuentro también tendrá el foco puesto en Julián Álvarez, después del interés del Barcelona por ficharlo durante el último mercado de verano. El delantero argentino continuará en el Atlético y será una de las principales referencias ofensivas de Simeone.
Bajas y posibles alineaciones de Atlético de Madrid vs. Barcelona
El Atlético no contará con Cristian ‘Cuti’ Romero, quien continúa recuperándose de sus problemas musculares. En el Barcelona, Flick tiene las bajas de Rodri, Dani Olmo, Jules Koundé, Xavi Espart y Roony Bardghji. Eric García y Andreas Christensen, en cambio, recibieron el alta médica y están disponibles.
Alineaciones probables:
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Kang-in Lee y Julián Álvarez.
- Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.
Los equipos titulares pueden variar hasta la publicación de las alineaciones oficiales.
Preguntas frecuentes sobre Atlético de Madrid vs. Barcelona
¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs. Barcelona?
El partido se disputa el domingo 8 de noviembre de 2026 por la jornada 12 de LaLiga EA Sports.
¿A qué hora empieza el Atlético-Barcelona en España?
El encuentro comienza a las 21:00 horas en España.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona en Estados Unidos?
La transmisión estará disponible por ESPN Deportes, ESPN App y ESPN Select.
¿Qué canal transmite el partido en México?
SKY Sports transmitirá el encuentro en los canales 516 SD y 1516 HD. También estará disponible en SKY Plus.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona en Perú?
Los aficionados podrán seguirlo por ESPN y mediante streaming en Disney+ Premium.
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