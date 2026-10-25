Fútbol Internacional
🏟️ Real Madrid — FC Barcelona EN VIVO — dónde ver EN DIRECTO por El Clásico de España 2026
El Real Madrid de Kylian Mbappé choca ante el FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Spotify Camp Nou.
Un duelo de oro. Real Madrid y FC Barcelona miden fuerzas este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El clásico español reúne a dos de los principales aspirantes al título en un partido que puede influir en la lucha por el liderato y que tendrá a figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Raphinha bajo los reflectores. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en España y podrá seguirse por televisión y streaming en distintos países.
Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO
Alineaciones confirmadas del Real Madrid vs. FC Barcelona
- FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Gordon, Raphinha y Lamine Yamal.
- Real Madrid: Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouameni; Güler, Bellingham, Diomande y Mbappé.
¡Bienvenidos al live blog de Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO! Este domingo 25 de octubre, el fútbol mundial se detiene para una nueva edición de El Clásico, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2026-27. El Spotify Camp Nou será el escenario de un duelo decisivo para la lucha por el liderato, con el Barcelona de Hansi Flick frente al Real Madrid de José Mourinho. Sigue aquí el minuto a minuto del partido, las alineaciones, las jugadas más importantes, los goles, las polémicas y todas las incidencias de un enfrentamiento que promete emociones hasta el pitazo final.
Previa de El Clásico
El equipo azulgrana buscará aprovechar su condición de local para imponer su propuesta futbolística y prolongar su buen comienzo de temporada. El conjunto madridista, por su parte, intentará llevarse los tres puntos del Spotify Camp Nou con una actuación que le permita fortalecer sus aspiraciones en LaLiga. La estrategia de Hansi Flick y José Mourinho será uno de los focos de atención de una nueva edición de la rivalidad más seguida del fútbol español.
Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir el partido a través de ESPN y sus opciones digitales, mientras que en México y varios países de Centroamérica la transmisión estará disponible por SKY Sports y SKY+.
En Sudamérica, las alternativas incluyen DIRECTV Sports (DSports) y DGO en los mercados indicados, además de otras señales según el país.
En España, los espectadores podrán seguir el clásico mediante los servicios de Movistar Plus y DAZN.
Horarios y canales de TV para ver El Clásico Real Madrid — FC Barcelona
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV / STREA,OMG
|España
|21:00
|Movistar LaLiga TV, Movistar Plus y Orange TV
|Estados Unidos
|4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00
|SKY Sports y SKY+
|Costa Rica
|14:00
|SKY Sports y SKY+
|El Salvador
|14:00
|SKY Sports y SKY+
|Guatemala
|14:00
|SKY Sports y SKY+
|Honduras
|14:00
|SKY Sports y SKY+
|Nicaragua
|14:00
|SKY Sports y SKY+
|Panamá
|15:00
|SKY Sports y SKY+
|Perú
|15:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Colombia
|15:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Ecuador
|15:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Canadá (Toronto y Montreal)
|16:00
|fuboTV
|Cuba
|16:00
|Tele Rebelde
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|República Dominicana
|16:00
|SKY Sports y SKY+
|Venezuela
|16:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Bolivia
|16:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Argentina
|17:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Chile
|17:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Paraguay
|17:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Uruguay
|17:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DGO
|Brasil
|17:00
|ESPN y Disney+ Premium
|Reino Unido
|20:00
|TNT Sports 1 y discovery+
|Alemania
|21:00
|DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
|Francia
|21:00
|L’Équipe Live Foot
|Italia
|21:00
|DAZN Italia, Italia 1 e Infinity+
Alineaciones probables del Real Madrid vs. FC Barcelona
- Alineación probable del FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.
- Alineación probable del Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Arda Güler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni; Kylian Mbappé y Yan Diomande.
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