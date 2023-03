Perú y Alemania estarán frente a frente este sábado 25 de marzo (14:45 hora de Lima) en el estadio Mewa Arena por un amistoso internacional con miras a las próximas Eliminatorias previo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Sigue las últimas noticias, formaciones, links y cómo verlo el partido por TV y streaming.

Con la experiencia de Gianluca Lapadula y André Carrillo en el frente de ataque del Blanquirroja, el técnico Juan Reynoso tendrá una verdadera prueba de fuego, tal vez la más importante desde que asumió las riendas de Selección Peruana.

Alemania, por su parte, buscará arrancar con pie derecho el nuevo proceso con el alemán Hans Flick luego del fracaso en el Mundial de Qatar 2022. De la mano de Jamal Musiala, los panzers quieren recuperar terreno entre las mejores selecciones del mundo.

Thomas Müller y Manuel Neuer son los grandes ausentes en el amistoso entre Perú y Alemania.

¿Cómo ver partido de Selección Peruana vs. Alemania?

El juego será televisado en vivo y en directo desde Perú por la señal de América TV y ATV. Asimismo, deberás descargar las apps de América Go y ATV Play para seguir el juego por Internet.

Links de las apps para ver Perú vs. Alemania por amistoso FIFA 2023

Descarga las apps del partido Perú-Alemania para verlo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

¿A qué hora juegan y dónde ver Perú vs. Alemania?

Horarios de los países en todo el mundo:

Desde las 13:45 horas de CDMX (México), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo por Sky Sports HD

Desde las 13:45 horas de San José (Costa Rica), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo Sky Sports HD

Desde las 14:45 horas de Bogotá, Perú vs. Alemania se transmite ver en vivo vía Star+

Desde las 14:45 horas de Lima (Perú), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía Star+

Desde las 14:45 horas de Quito (Ecuador), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía Star+

Desde las 15:45 horas de ET (Estados Unidos), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía FOX Soccer Plus

Desde las 15:45 horas de Caracas (Venezuela), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía Star+

Desde las 15:45 horas de La Paz (Bolivia), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía Star+

Desde las 16:45 horas de Buenos Aires (Argentina), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía Star+

Desde las 16:45 horas de Santiago (Chile), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía Star+

Desde las 16:45 horas de Montevideo (Uruguay), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía Star+

Desde las 15:45 horas de Asunción (Paraguay), Perú vs. Alemania se puede ver en vivo vía Star+

Convocados en Alemania

Lista de convocados en la selección alemana: