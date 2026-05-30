El fútbol ecuatoriano vivirá un capítulo histórico este sábado 30 de mayo cuando Willian Pacho y Piero Hincapié se enfrenten en la gran final de la UEFA Champions League 2026. El Puskás Aréna de Budapest será el escenario donde los defensores pondrán en pausa su estrecha amistad durante noventa minutos (con un posible alargue y una decisiva tanda de penales). La numerosa comunidad hispana y ecuatoriana que reside en Estados Unidos seguirá con máxima expectación este choque europeo, consciente de que solo uno de sus compatriotas logrará levantar el trofeo más codiciado del continente.

La exitosa trayectoria compartida de ambos zagueros comenzó en las categorías formativas del club Independiente del Valle, donde forjaron el sueño de llegar a la élite mundial. Su primer gran hito internacional en conjunto ocurrió en marzo de 2020, cuando se coronaron campeones de la Copa Libertadores Sub-20 tras derrotar a River Plate. Curiosamente, su paso por la primera división ecuatoriana fue fugaz en cuanto a minutos compartidos, registrando apenas un empate oficial juntos antes de que sus respectivas carreras tomaran un rumbo internacional.

Hincapié inició su proyección internacional pasando por el fútbol argentino con Talleres, mientras que Pacho se consolidó en su país alzando el título de liga en 2021 antes de cruzar el océano. A pesar de jugar en ligas distintas, la dupla mantiene una química inquebrantable que hoy funciona como la columna vertebral de la selección absoluta de Ecuador. A las puertas de disputar su segunda Copa del Mundo, su rendimiento conjunto refleja una madurez deportiva que enorgullece a la afición tricolor en todo el planeta.

El desenlace de la actual temporada los sitúa como piezas inamovibles en sus clubes para el enfrentamiento definitivo por la cima de Europa. Willian Pacho saltará al terreno de juego buscando consolidar la hegemonía del Paris Saint-Germain y sumar su segunda corona continental personal. En la vereda de enfrente, Piero Hincapié buscará llevar al Arsenal a la gloria absoluta, con la firme intención de cerrar un año competitivo perfecto tras haberse consagrado monarca de la exigente Premier League hace unas semanas.

El internacional ecuatoriano Piero Hincapié se unió a Arsenal procedente del Bayer Leverkusen en calidad de cedido por una temporada el último día del mercado de fichajes de septiembre de 2025. | Crédito: arsenal.com

Resultado final PSG vs. Arsenal

A continuación, conoce los principales detalles del juego del PSG vs. Arsenal, como el marcador final y quiénes anotaron los goles de este decisivo duelo entre los ecuatorianos Willian Pacho y Piero Hincapié, disputado en el Puskás Aréna de Budapest.

Cuánto quedó el partido: --

-- Goles del partido: --

Comparativa de datos clave entre Willian Pacho y Piero Hincapié

Willian Pacho vs Piero Hincapié 16 Partidos jugados 9 1440 Minutos jugados 573 2 Goles 0 14 Entradas / barridas 16 101 Balones recuperados 26 93 Precisión de pase (%) 83 34.3 Velocidad máxima (km/h) 33.85 142.1 Distancia recorrida (km) 63.84 0 Tarjetas amarillas 0 0 Tarjetas rojas 0

* Data proporcionada por uefa.com

Willian Pacho llegó al Paris Saint-Germain (PSG) el 9 de agosto de 2024 procedente del Eintracht Frankfurt de Alemania. El club parisino pagó una cifra cercana a los 40 millones de euros y firmó un contrato por cinco temporadas. | Crédito: psg.fr

Ficha técnica de Piero Hincapié

Datos Defensa ecuatoriano del Arsenal Nombre completo Piero Martín Hincapié Reyna Fecha de nacimiento 9 de enero de 2002 (24 años) Lugar de nacimiento Esmeraldas, Manabí, Ecuador Pie Zurdo Número de camiseta 5 Club de procedencia Bayer Leverkusen (Alemania) Debut con los Gunners 16 de septiembre de 2025, en la victoria 2-0 frente al Athletic CLub por la UEFA Champions League

Ficha técnica de Willian Pacho

Datos Defensa ecuatoriano del PSG Nombre completo Willian Joel Pacho Tenorio Fecha de nacimiento 15 de octubre de 2001 (24 años) Lugar de nacimiento Quinindé, Esmeraldas, Ecuador Pie Zurdo Número de camiseta 51 Club de procedencia Eintracht Frankfurt (Alemania) Debut con Les Parisiens 16 de agosto de 2024, en la goleada 4-1 frente al Le Havre por la primera jornada de la Ligue 1