Desde el Parken Stadium (Copenhague), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por la Fase de Grupos de la . Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Puedes ver este partido a través de la señal de ESPN, pero solo a través de su plataforma de Disney Plus Premium, disponible en territorio latinoamericano. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empezará? En Perú a las 1:45 p.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (12:45 p.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este jueves.

Portugal vs. Dinamarca EN VIVO por la Nations League. (Video: FPF)
Portugal vs. Dinamarca EN VIVO por la Nations League. (Video: FPF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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