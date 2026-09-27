Portugal vs. Noruega juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Nations League 2026-27. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, Colombia y Ecuador, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus Premium. El encuentro se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo. Ojo, no lo busques por señales piratas, ya que no recomendamos este tipo de transmisiones. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 1:45 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela, dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. En España comenzará a las 8:45 p.m.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Portugal vs. Noruega a través de ESPN. Además, estará disponible vía streaming mediante Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN. También estará disponible vía streaming mediante Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante Disney Plus.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN. También estará disponible vía streaming mediante Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE y DAZN, según la plataforma y disponibilidad correspondiente.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Sky Sports y Sky+, según la disponibilidad del servicio en el país.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, Disney Plus Premium ofrecerá la transmisión vía streaming.

¿Dónde ver Portugal vs. Noruega en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN. Asimismo, Disney Plus Premium permitirá acceder a la transmisión en vivo.

Portugal se enfrentará a Noruega por la fecha 2 de la Nations League. (Video: Portugal)