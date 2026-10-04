vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus será otra de las alternativas para seguir el encuentro vía streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 1:45 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México y dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El partido se disputará este domingo 4 de octubre en el Estadio do Dragão.

Portugal vs. Noruega se enfrentan por la Nations League. (Video: Portugal)
Portugal vs. Noruega se enfrentan por la Nations League. (Video: Portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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