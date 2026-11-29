Chivas de Guadalajara y Pachuca definirán su pase a las semifinales de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX este domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron. El partido de vuelta de los cuartos de final comenzará a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en exclusiva en territorio mexicano a través de Prime Video. Con el respaldo de su afición y la ventaja deportiva de haber finalizado como líder general, el conjunto rojiblanco buscará sellar su boleto ante unos Tuzos que buscan hacer historia.

Desde el plano táctico, el compromiso anticipa un duelo de alto voltaje entre el orden defensivo y la urgencia ofensiva. Guadalajara apostará por sostener su solidez colectiva —respaldada por haber sido la zaga menos vulnerada de la fase regular—, priorizando un bloque compacto que cierre los carriles interiores, maneje el ritmo con posesiones seguras y castigue los espacios a la espalda del rival cuando este adelante líneas.

En contraparte, Pachuca necesitará asumir riesgos mediante una presión alta sostenida, amplitud por las bandas y transiciones verticales rápidas para desarmar el entramado local; así, el control de los tiempos, la eficacia en la pelota parada y la concentración en las áreas serán determinantes para inclinar la eliminatoria.

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GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 29/11/2026. Hora y canal de TV para ver EN VIVO el partido Chivas vs Pachuca este domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron por la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

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