Señal de Prime Video para ver Chivas vs. Cruz Azul, este sábado 15 de mayo de 2026, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de Prime Video para ver Chivas vs. Cruz Azul, este sábado 15 de mayo de 2026, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

La Jornada 9 del Apertura 2026 tendrá uno de sus partidos más importantes este sábado 19 de septiembre en una edición más del Clásico Nacional. Mira el encuentro Chivas de Guadalajara vs. Club América en vivo y en directo por la señal de Prime Video, duelo que se vivirá a partir de las 21:15 horas Centro de México en el Estadio Banorte. El duelo enfrentará a los dos primeros lugares de la tabla por el liderato absoluto, aunque el Rebaño Sagrado llega en un mejor momento que las Águilas gracias a una gran solidez defensiva con 180 minutos sin conceder anotaciones.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara por el Apertura de la Liga MX. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para Depor.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara por el Apertura de la Liga MX. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para Depor.

¿Cómo ver Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todo los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a las Águilas, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

  • Entra a
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¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

  • Televisor Smart TV
  • Televisor Fire TV
  • Teléfono celular
  • Tablets
  • PC (en el sitio web oficial de Prime Video)
América y Chivas se verán las caras en el Clásico Nacional de la Liga MX 2026. Consulte la guía de televisión con horarios locales y canales autorizados para ver el partido en vivo. | Crédito: Composición Depor
América y Chivas se verán las caras en el Clásico Nacional de la Liga MX 2026. Consulte la guía de televisión con horarios locales y canales autorizados para ver el partido en vivo. | Crédito: Composición Depor

Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Club América por Apertura 2026 de la Liga MX

  • Fecha: Sábado, 19 de septiembre de 2026
  • Partido: Chivas de Guadalajara vs. Club América, por la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
  • Hora: 21:15 del Tiempo de Centro (11:15 pm ET / 8:15 pm PT)
  • Canal de TV / Streaming: Prime Video
  • Lugar: Estadio Banorte de la Ciudad de México (México)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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