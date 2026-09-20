La Jornada 9 del Apertura 2026 tendrá uno de sus partidos más importantes este sábado 19 de septiembre en una edición más del Clásico Nacional. Mira el encuentro Chivas de Guadalajara vs. Club América en vivo y en directo por la señal de Prime Video, duelo que se vivirá a partir de las 21:15 horas Centro de México en el Estadio Banorte. El duelo enfrentará a los dos primeros lugares de la tabla por el liderato absoluto, aunque el Rebaño Sagrado llega en un mejor momento que las Águilas gracias a una gran solidez defensiva con 180 minutos sin conceder anotaciones.
¿Cómo ver Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Apertura 2026 de la Liga MX?
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Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Club América por Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado, 19 de septiembre de 2026
- Partido: Chivas de Guadalajara vs. Club América, por la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
- Hora: 21:15 del Tiempo de Centro (11:15 pm ET / 8:15 pm PT)
- Canal de TV / Streaming: Prime Video
- Lugar: Estadio Banorte de la Ciudad de México (México)