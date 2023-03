Este martes 28 de marzo se juega el segundo partido amistoso de la Albiceleste. Argentina – Curazao en vivo se presentan desde las 20:30 hora local, con Lionel Messi a la cabeza para seguir sumando triunfos y llegar en óptimas condiciones a las eliminatorias 2026 que se dará inicio el próximo mes de septiembre. Conoce aquí, los canales TV y link streaming que transmitirán el enfrentamiento por diferentes plataformas digitales.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Curazao en vivo desde Santiago de Estero?

Aquí te presentamos una lista de horarios por país que debes tomar en cuenta si no te quieres perder el partido amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Curazao en vivo. Además, párrafos más abajo te explicamos qué canales y app móviles puedes acceder para seguirlo desde tu TV o cualquier dispositivo móvil.

En Argentina desde las 20:30 horas

En Perú, desde las 18:30 horas

En Ecuador, desde las 18:30 horas

En Colombia, desde las 18:30 horas

En Venezuela, desde las 19:30 horas

En Bolivia, desde las 19:30 horas

En Brasil, desde las 20:30 horas

En Chile, desde las 20:30 horas

En Uruguay, desde las 20:30 horas

En Paraguay, desde las 20:30 horas

¿Cómo seguir el Argentina – Curazao en vivo vía TV Pública?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Curazao en vivo, puedes seguir la transmisión de TV Pública o Televisión Pública Argentina, que es el canal abierto en toda la región del país local. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a www.tvpublica.com.ar desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo seguir, Argentina – Curazao en vivo y online vía TyC Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Curazao en vivo que se realizará este 28 de marzo a las 20:30 horas local en Santigo del Estero, puedes seguir la transmisión de TyC Sports o a su aplicación TyC Play, que es un canal de cable en la región argentina. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a TyCSportsPlay.com desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo mirar en vivo, Argentina – Curazao en vivo vía DirecTV Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Curazao en vivo que se juega en Santiago del Estero, puedes seguir la cobertura completa a través de la señal de DirecTV Sports. Aquí debes hacer un pago mensual por suscripción, accediendo a https://www.directvgo.com/ en cualquier dispositivo móvil. Debes poner tus datos y de esta manera podrás disfrutar la fiesta del fútbol.