Este miércoles 19 de agosto de 2026, no te pierdas el juego de FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper , que se disputará desde el Camp Nou y contará con todos los jugadores blaugranas titulares en la oncena inicial de Hansi Flick. Es la primera gran demostración de fútbol de la temporada del equipo que es candidato a obtener LaLiga y la UEFA Champions League tras los importantes nombres con los que se han reforzado, especialmente el de Rodri como última incorporación.

Cabe señalar que este trofeo Joan Gamper se disputa año tras año y la última edición en la que el FC Barcelona no la ganó fue en 2024, cuando cayó goleado por 3-0 ante AS Mónaco de Francia. En la edición anterior, goleó 5-0 al Como de Italia y quiere seguir en esta racha ante su gente.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Al-Ahly hoy por Trofeo Joan Gamper 2026?

La transmisión del partido de Barcelona vs. Al-Ahly iniciará a partir de las 20:00 hora peninsular , encuentro que se vivirá desde el Camp Nou en Cataluña. Aquí te dejo con más horarios en el resto del mundo para que puedas seguir el minuto a minuto de este juego por el Joan Gamper 2026.

País / región Hora del partido México 12:00 p. m. Estados Unidos — Este (ET) 2:00 p. m. Estados Unidos — Centro (CT) 1:00 p. m. Estados Unidos — Montaña (MT) 12:00 p. m. Estados Unidos — Pacífico (PT) 11:00 a. m. Argentina 3:00 p. m. Bolivia 2:00 p. m. Chile 2:00 p. m. Colombia 1:00 p. m. Ecuador 1:00 p. m. Centroamérica 12:00 p. m. Paraguay 2:00 p. m. Perú 1:00 p. m. Uruguay 3:00 p. m. Venezuela 2:00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Al-Ahly EN VIVO por Trofeo Joan Gamper 2026?

La señal de Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona (cuenta oficial) son los canales oficiales en streaming para seguir el juego de Barcelona vs. Al-Ahly EN VIVO y EN DIRECTO. Cabe señalar que únicamente para Cataluña (España) será transmitido en señal abierta a través de La 3Cat .

País TV Streaming México — Barça Play / Barça One Estados Unidos — Barça Play / YouTube Premium Argentina — Barça Play / YouTube Premium Bolivia — Barça Play / YouTube Premium Chile — Barça Play / YouTube Premium Colombia — Barça Play / YouTube Premium Ecuador — Barça Play / YouTube Premium Centroamérica — Barça Play / YouTube Premium Paraguay — Barça Play / YouTube Premium Perú — Barça Play / YouTube Premium Uruguay — Barça Play / YouTube Premium Venezuela — Barça Play / YouTube Premium

Barcelona vs. Al-Ahly: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Hamza Abdelkarim y Anthony Gordon.

Joan García, Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Hamza Abdelkarim y Anthony Gordon. Al-Ahly: Mostafa Shobeir, Ahmed Nabil Koka, Hady Riad, Yasser Ibrahim, Yahia Attiyat Allah, Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud, Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka y Achraf Bencharki.