Por la Fecha 4 del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27, Portugal y Noruega protagonizarán un choque de alto calibre este domingo 4 de octubre en el Estádio do Dragão de Porto. Bajo la dirección técnica de Jorge Jesus, el conjunto portugués lidera el grupo con paso perfecto (9 puntos) y recientemente venció 4-2 a Dinamarca a domicilio. Sin embargo, la gran noticia en el entorno luso es la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración tras ser relegado al banquillo en la jornada anterior debido a discrepancias con el entrenador. Los Vikingos Rojos, por su parte, están urgidos de un triunfo tras perder 2-1 ante Gales; sin embargo, los dirigidos por Ståle Solbakken contarán para esta ocasión con sus máximas figuras, Erling Haaland y Martin Ødegaard, y tomar revancha tras la derrota por 2-1 sufrida a manos de los portugueses en Oslo el pasado 27 de septiembre, aunque con la baja en defensa de Torbjørn Heggem por expulsión. A continuación, te detallamos qué canales de televisión transmitirán el duelo Portugal vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Portugal vs. Noruega por UEFA Nations League 2026-27 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026 este domingo 4 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:45 pm

Estados Unidos (CT): 1:45 pm

Estados Unidos (MT): 12:45 pm

Estados Unidos (PT): 11:45 am

México (CDMX): 12:45 pm

España: 8:45 pm

Puerto Rico: 2:45 pm

República Dominicana: 2:45 pm

Panamá: 1:45 pm

Costa Rica: 12:45 pm

El Salvador: 12:45 pm

Guatemala: 12:45 pm

Honduras: 12:45 pm

Nicaragua: 12:45 pm

Argentina: 3:45 pm

Brasil (Brasilia): 3:45 pm

Uruguay: 3:45 pm

Chile (Santiago): 2:45 pm

Paraguay: 3:45 pm

Bolivia: 2:45 pm

Venezuela: 2:45 pm

Ecuador: 1:45 pm

Perú: 1:45 pm

Colombia: 1:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Portugal vs. Noruega por UEFA Nations League 2026-27?

Este domingo 4 de octubre se podrá ver el juego Portugal vs. Noruega por la Jornada 4 del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: SporTV, Globoplay

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter

Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

Guatemala: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

Honduras: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM

Portugal vs. Noruega se enfrentan por la Nations League. (Video: Portugal)