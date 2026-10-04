Por la Fecha 4 del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27, Portugal y Noruega protagonizarán un choque de alto calibre este domingo 4 de octubre en el Estádio do Dragão de Porto. Bajo la dirección técnica de Jorge Jesus, el conjunto portugués lidera el grupo con paso perfecto (9 puntos) y recientemente venció 4-2 a Dinamarca a domicilio. Sin embargo, la gran noticia en el entorno luso es la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración tras ser relegado al banquillo en la jornada anterior debido a discrepancias con el entrenador. Los Vikingos Rojos, por su parte, están urgidos de un triunfo tras perder 2-1 ante Gales; sin embargo, los dirigidos por Ståle Solbakken contarán para esta ocasión con sus máximas figuras, Erling Haaland y Martin Ødegaard, y tomar revancha tras la derrota por 2-1 sufrida a manos de los portugueses en Oslo el pasado 27 de septiembre, aunque con la baja en defensa de Torbjørn Heggem por expulsión. A continuación, te detallamos qué canales de televisión transmitirán el duelo Portugal vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Portugal vs. Noruega por UEFA Nations League 2026-27 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026 este domingo 4 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:45 pm
- Estados Unidos (CT): 1:45 pm
- Estados Unidos (MT): 12:45 pm
- Estados Unidos (PT): 11:45 am
- México (CDMX): 12:45 pm
- España: 8:45 pm
- Puerto Rico: 2:45 pm
- República Dominicana: 2:45 pm
- Panamá: 1:45 pm
- Costa Rica: 12:45 pm
- El Salvador: 12:45 pm
- Guatemala: 12:45 pm
- Honduras: 12:45 pm
- Nicaragua: 12:45 pm
- Argentina: 3:45 pm
- Brasil (Brasilia): 3:45 pm
- Uruguay: 3:45 pm
- Chile (Santiago): 2:45 pm
- Paraguay: 3:45 pm
- Bolivia: 2:45 pm
- Venezuela: 2:45 pm
- Ecuador: 1:45 pm
- Perú: 1:45 pm
- Colombia: 1:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Portugal vs. Noruega por UEFA Nations League 2026-27?
Este domingo 4 de octubre se podrá ver el juego Portugal vs. Noruega por la Jornada 4 del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: SporTV, Globoplay
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
- Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Guatemala: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Honduras: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM