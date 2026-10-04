Consulta la guía de canales que transmiten el partido Portugal vs. Noruega por la Jornada 4 del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026. | Crédito: uefa.com / Composición Depor
Consulta la guía de canales que transmiten el partido Portugal vs. Noruega por la Jornada 4 del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

Por la Fecha 4 del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27, Portugal y Noruega protagonizarán un choque de alto calibre este domingo 4 de octubre en el Estádio do Dragão de Porto. Bajo la dirección técnica de Jorge Jesus, el conjunto portugués lidera el grupo con paso perfecto (9 puntos) y recientemente venció 4-2 a Dinamarca a domicilio. Sin embargo, la gran noticia en el entorno luso es la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración tras ser relegado al banquillo en la jornada anterior debido a discrepancias con el entrenador. Los Vikingos Rojos, por su parte, están urgidos de un triunfo tras perder 2-1 ante Gales; sin embargo, los dirigidos por Ståle Solbakken contarán para esta ocasión con sus máximas figuras, Erling Haaland y Martin Ødegaard, y tomar revancha tras la derrota por 2-1 sufrida a manos de los portugueses en Oslo el pasado 27 de septiembre, aunque con la baja en defensa de Torbjørn Heggem por expulsión. A continuación, te detallamos qué canales de televisión transmitirán el duelo Portugal vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Portugal vs. Noruega por UEFA Nations League 2026-27 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026 este domingo 4 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 2:45 pm
  • Estados Unidos (CT): 1:45 pm
  • Estados Unidos (MT): 12:45 pm
  • Estados Unidos (PT): 11:45 am
  • México (CDMX): 12:45 pm        
  • España: 8:45 pm                                 
  • Puerto Rico: 2:45 pm
  • República Dominicana: 2:45 pm
  • Panamá: 1:45 pm
  • Costa Rica: 12:45 pm
  • El Salvador: 12:45 pm
  • Guatemala: 12:45 pm
  • Honduras: 12:45 pm
  • Nicaragua: 12:45 pm
  • Argentina: 3:45 pm
  • Brasil (Brasilia): 3:45 pm
  • Uruguay: 3:45 pm
  • Chile (Santiago): 2:45 pm
  • Paraguay: 3:45 pm
  • Bolivia: 2:45 pm
  • Venezuela: 2:45 pm
  • Ecuador: 1:45 pm
  • Perú: 1:45 pm
  • Colombia: 1:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Portugal vs. Noruega por UEFA Nations League 2026-27?

Este domingo 4 de octubre se podrá ver el juego Portugal vs. Noruega por la Jornada 4 del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One
  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: SporTV, Globoplay
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
  • Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • Guatemala: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • Honduras: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM
Portugal vs. Noruega se enfrentan por la Nations League. (Video: Portugal)
Portugal vs. Noruega se enfrentan por la Nations League. (Video: Portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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