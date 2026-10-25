FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El clásico vuelve a enfrentar a dos de los principales aspirantes al título, con el conjunto azulgrana decidido a defender su posición en la clasificación y el equipo madridista en busca de una victoria que le permita recortar distancias. Sigue aquí el resultado en directo, el marcador, los goles y las principales incidencias del partido.

¿Quién ganó Barcelona vs. Real Madrid hoy por LaLiga 2026?

El clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se disputa este domingo en Barcelona, en un encuentro que concentra la atención de los aficionados al fútbol internacional. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos en la lucha por LaLiga, en un enfrentamiento en el que cada ocasión puede resultar decisiva.

Resultado en directo:

EQUIPOS GOLES RESULTADO FC Barcelona — En juego Real Madrid — En juego

El marcador se actualizará con el resultado oficial y los goleadores del encuentro. El desenlace permitirá conocer qué equipo se queda con una nueva edición de El Clásico y cómo repercute el resultado en la clasificación de LaLiga EA Sports 2026-27.

Alineaciones probables de Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García.

Joan García. Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo.

Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo. Centrocampistas: Rodri, Pedri y Fermín López.

Rodri, Pedri y Fermín López. Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. Entrenador: Hansi Flick.

El Barcelona apostaría por una formación con amplitud por las bandas y movilidad en ataque. Lamine Yamal y Raphinha serían dos de las principales vías para generar ocasiones, mientras que Pedri y Fermín López tendrían la responsabilidad de conectar el mediocampo con los delanteros.

Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Andriy Lunin.

Andriy Lunin. Defensas: Federico Valverde, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella.

Federico Valverde, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella. Centrocampistas: Arda Güler, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni.

Arda Güler, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni. Ataque: Yan Diomande y Kylian Mbappé, con la distribución ofensiva pendiente de confirmación.

Yan Diomande y Kylian Mbappé, con la distribución ofensiva pendiente de confirmación. Entrenador: José Mourinho.

El Real Madrid buscaría combinar equilibrio en el mediocampo con velocidad para atacar los espacios. Mbappé sería una de las principales referencias ofensivas, respaldado por la capacidad de Bellingham para llegar al área y la creatividad de Güler.