Este sábado 19 de septiembre, Chivas de Guadalajara y América se vieron las caras en una nueva edición del Clásico Nacional. El Estadio Banorte fue el escenario que albergó este vibrante encuentro, donde ambos equipos buscaron el triunfo que les permita posicionarse en lo más alto de la clasificación del Apertura de la Liga MX. Un partido que estuvo plasmado de grandes jugadas y momentos que quedarán, serán recordados por los hinchas del fútbol mexicano.

¿Quién ganó el Clásico Chivas de Guadalajara vs. Club América?

Resultado Goles Chivas de Guadalajara (2) Bryan González (32′) y Miguel Vázquez (45+2′ GEC) Club América (2) Miguel Borja (71′ y 74′)

Chivas de Guadalajara vs. Club América - Previa del Clásico Nacional 2026

El partido más esperado se realizará este sábado 19 de septiembre. Chivas de Guadalajara y América protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional. Si bien en estas clases del encuentro no interesa cómo llegan, el buen momento de ambas escuadras nos promete 90 minutos de buen fútbol. La cita en el Estadio Banorte, a las 21:00 horas.

Guadalajara llega al partido con 17 puntos en ocho jornadas, producto de cinco victorias, dos empates y una derrota. Además, viene de vencer 3-0 a Pumas, resultado que lo posiciona como el líder del Apertura y principal candidato para llevarse el título.

Por su parte, América suma 16 puntos, aunque con siete partidos disputados, por lo que todavía tiene un encuentro pendiente. Su registro es de cinco triunfos, un empate y una derrota. El último resultado del América fue un 4-3 frente a Cruz Azul, partido que significó su primera derrota del Apertura 2026.

Chivas de Guadalajara vs. Club América - Historial

El partido que se realizará este 19 de septiembre será el Clásico Nacional número 256 de la historia. En el historial, América tiene una ventaja sobre Chivas.

América ganó 99 clásicos

Chivas ganó 82 clásicos

Empataron 83 partidos

Chivas de Guadalajara vs. Club América - Pronóstico

Ambos equipos están disputando la parte alta de la tabla, pero con situaciones diferentes: Chivas llega con una victoria contundente en la jornada anterior, mientras América busca recuperarse de su primera derrota del torneo y, ante Cruz Azul.

Será un partido parejo, donde el empate se perfila como el resultado para el Clásico Nacional. América tiene el factor de la localía, pero Chivas está atravesando un gran momento deportivo.