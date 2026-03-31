Italia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan ahora este martes 31 de marzo en un duelo decisivo por el repechaje rumbo al Mundial 2026 , en un partido que acaba de comenzar y que mantiene en vilo a miles de aficionados alrededor del mundo. La tensión es máxima, con dos selecciones que lo dejan todo en el campo en busca de un solo objetivo: asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo.

El encuentro se juega a un ritmo intenso desde el pitazo inicial, con emociones que pueden cambiar el destino de ambos equipos en cualquier momento. Si quieres saber quién ganó Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO, el marcador final y todos los detalles de este partidazo, te recomendamos seguir leyendo esta nota que se actualizará minuto a minuto.

¿Quién ganó el repechaje entre Italia vs. Bosnia y Herzegovina?

El partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina se encuentra EN VIVO y el marcador se irá actualizando conforme avancen los minutos. Mantente atento a esta sección para conocer el resultado final, goles, incidencias y quién se queda con el boleto al Mundial 2026.

Partido Resultado EN VIVO Italia y Bosnia y Herzegovina

¿A qué hora inició Italia vs. Bosnia y Herzegovina hoy por la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026?

La transmisión del partido de Italia vs. Bosnia y Herzegovina se puede ver a partir de las 13:45 horas de Perú y Colombia / 15:45 de Argentina y Chile / 19:45 de España. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este partido de la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026.

Argentina: 15:45 horas.

Bolivia: 14:45 horas.

Chile: 15:45 horas.

Ecuador: 13:45 horas.

España: 19:45 horas.

México: 12:45 horas.

Estados Unidos: 2:45 p.m. ET / 11:45 a.m. PT

Perú: 13:45 horas.

Paraguay: 15:45 horas.

Uruguay: 15:45 horas.

Venezuela: 14:45 horas.

¿Qué canal transmite Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por la final del Repechaje de Europa al Mundial 2026?

La transmisión del juego de Italia vs. Bosnia y Herzegovina podrás verla a través de la señal de ESPN o Disney Plus Premium, siendo así los únicos canales que van a transmitir este duelo en todo Latinoamérica.

De otro lado, si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido de Italia vs. Bosnia y Herzegovina a través de Fox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One, en lo que serán señales disponibles en español e inglés para seguir este encuentro por la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026.